Дневник привитого от ковида. Житель Кубани рассказал, как перенес вакцину

Вакцинация - дело добровольное, но рекомендуемое

На прививку Алексей Гришкин отправился, как на праздник. Заболеть сейчас, когда в России изобрели вакцину от грозной инфекции, было бы неимоверной глупостью. Но уже после первого похода в поликлинику и укола от ковида он почувствовал себя нехорошо. К вечеру поднялась температура до 38,6 градусов. Что происходило дальше, он рассказал корреспонденту "Комсомолки".

НИКАКИХ ОЖИДАНИЙ

- Мне 38 лет. Не то, чтобы я сильно боялся заболеть. Хотя окружение переносило инфекцию весь год очень по-разному. Один тренированный 36-летний парень из соседнего отдела слег на долгих три месяца. Позже ему еще и материальную помощь выплачивали, так тяжело дался диагноз COVID-19, - говорит Алексей. - А другие просто почихали, покашляли пару дней, и как огурчики.

По словам мужчины, сделать прививку решил, потому что в семье есть пожилые родители. Изолироваться от своих стариков на весь период пандемии - невыносимо.

- Мы с женой детей к ним возим, они могут стать переносчиками заразы, - продолжает мужчина.

В итоге в первый же рабочий день года он отправился в свою участковую поликлинику. Благо, на работе такое решение поддержали и отпустили разведать обстановку.

- Привиться сразу мне не удалось. Но записали мои данные в процедурном кабинете и пообещали позвонить как только вакцина появиться. Ждать долго не пришлось. Мне перезвонили буквально через несколько дней и позвали на вакцинацию, - рассказывает Алексей.

УКОЛ ИММУНИТЕТА

В день прививки мужчина ожидал увидеть в поликлинике толпу желающих и морально приготовился стоять в очереди, но все прошло гораздо быстрее.

- Я заполнил согласие на прививку, бланки мне дали в регистратуре и пошел к фельдшеру. Никаких предварительных осмотров не делали, просто спросили, болел ли последние две недели. Я ответил, что нет. И меня попросили задрать руках, оголив плечо, - говорит пациент.

Укола мужчина, по его словам, совсем не почувствовал. На выходе ему дали бумажку, на которой написали дату следующего визита.

- Второй компонент мне поставят в первых числах февраля, - рассказывает он. - И придти я должен уже без всякого вызова.

САМОЧУВСТВИЕ

Ощущения после укола появились сразу. Но описать их Алексею сложно.

- Может, это я уже настроился так, а может, действительно, легкое головокружение было, - рассказывает он. - А к вечеру этого же дня начало крутить тело.

Мужчина измерил температуру, на градуснике показывало 38,5.

- Я полез в интернет. На сайте производителя вакцины "ГамКовидВак" Спутник V такие ощущения считаются нормой. Я задал вопрос, можно ли пить болеутоляющие и жаропонижающие, там сразу ответили, что вполне. И повода для беспокойства нет, - описывает Алексей.

Впрочем, я выпил препарат и уснул сном младенца. Еще сутки эти ощущения с периодичностью, как при болезни, через два часа в день у мужчины сохранялись. Но через два дня уже полностью исчезли.

- Буду ждать второго этапа вакцинации. Говорят, переносят все его тоже по-разному, - резюмировал Алексей.

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