«Мы повисли над пропастью!» В горах Сочи с взбесившейся канатной дороги эвакуировали больше ста человек

На месте работают спасатели

В горах Сочи экстренно эвакуируют туристов с канатной дороги курорта "Газпром". Она остановилась прямо во время очередного рейса вместе со 170 пассажирами.

- Мы очень испугались, потому что она сначала ускорилась, потом дернулась, а потом и совсем встала. Повисли на огромной высоте, - рассказывают очевидцы.

Спасатели сообщают, что пострадавших нет.

- Сейчас уже людей транспортируют на снегоходах. Все в порядке, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Для того чтобы снять всех с высоты, пришлось применять специальное альпинистское снаряжение. Кого-то на лестницах спустили.

Что стало причиной внезапной остановки канатки, выяснят специалисты. Пока владельцы устройства говорят о некоем техническом сбое и несрабатывании аварийного тормоза.

- Во время дневного катания была приостановлена кресельная канатная дорога G в районе горного приюта "Пихтовый", - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе "Газпрома". - Система выдала ошибку о неисправности тормозной системы. Сотрудники действовали по регламенту с соблюдением требований и норм безопасности. Началась эвакуация людей силами спасотряда курорта.

По словам сотрудников курорта, спасательная операция продлилась около четырех часов. И снять с кресел канатной дороги пришлось 54 человека, а не 100, как было заявлено ранее.

- Всем участникам эвакуации курорт возместит деньги за ски-пассы в любой день сезона 2021, - уточнили в "Газпроме".