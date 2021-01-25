Полыхает 1000 квадратов: В Анапе горят плавни

Фото: кадр из видео.

Днем 25 января под Анапой вспыхнул крупный пожар. Водители, которые ехали по трассе, заметили черные клубы дыма над полем около станицы Анапской. Когда же машины подъезжали ближе, то видели вырывающиеся языки пламени.

На место выехали пожарные расчеты. Когда по адресу прибыли первые подразделения стало понятно, что в плавнях горит камыш. Огонь сначала распространился на небольшой территории, но спустя время стало ясно, что общая площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров.

По словам очевидцев, огонь полыхает далеко от жилых домов, потому угрозы для населения нет. Однако на курорте сейчас дует сильный ветер, скорость которого 16 метров в секунду, - это усложняет работу спасателям. Пламя распространяется по территории стремительно.

Поэтому сейчас все силы направлены на то, чтобы локализовать возгорание.

- В 14:19 поступило сообщение о возгорании по адресу станица Анапская, улица Набережная, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В тушении пожара задействовали 24 человека и 7 единиц техники, от МЧС 19 человек и 5 спецмашин.

Пожар хорошо видно из окон частных домов. Видео: instagram.com/new_anapa

По данным мэрии Анапы, в тушении задействованы силы и средства Анапского пожарно-спасательного гарнизона, отрядов муниципальной службы спасения и «Кубань-СПАС».

Пожарные пытаются справиться с огнем больше трех часов, но пока усмирить пламя не удается.

По предварительным данным, пострадавших в огне нет.

Стоит сказать, что на Кубани с начала 2021 года произошел уже 21 лесной пожар. Большая часть возгораний случилась во время новогодних каникул. Чаще всего огонь приходилось тушить из-за человеческого фактора. Что стало причиной пожара под Анапой, сейчас выясняют специалисты, которые работают на месте ЧП. Не исключено, что это мог быть умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем во время сжигания мусора.