Николай Долуда: «Казачество никогда не поддержит провокации и не станет в них участвовать»

Николай Долуда. Фото: Всероссийское казачье войско

«Тому, что произошло 23 января, экспертам предстоит дать объективную политическую и правовую оценку.

Очевидно лишь одно: протестной акции в высоком, гражданском смысле этого слова, не получилось у тех зарубежных ее заказчиков, которые в радостном азарте происходящего раскола в Америке, решили взять реванш в России. Но гражданское самосознание большинства из тех, кто пришел в субботний день «поглазеть» и двигался в потоке под влиянием настроения толпы, - очень незрелое.

Несмышлёным подросткам, которых провокаторы преступно вовлекли в противозаконное действие, все равно где «поймать хайп» – в соцсетях или на площадях, главное вовремя сделать селфи… И стать героем соцсетей. И невдомёк им, что тем, кто за ними стоит, не нужна сильная Россия и ее единый народ, не нужен сильный президент - единственный мировой лидер, который имеет прямую связь со своим народом. Нужна расчлененная на группы и мнения Россия, которая сама себя уничтожит без единого выстрела.

Считаю, что тех, кто настроен на митинги, протесты и угрозы в адрес России, не надо задерживать в нашей стране. Они мечтают об американском образе жизни. Но для американских властей лицемерие и хамство давно является нормой. Они не замечают, что их собственная страна расколота, и американская демократия трещит по швам. Сегодня Америке двести с лишним лет, и это лишь малая часть в соотношении с историей нашего государства. Россия прошла много трудностей и перипетий, о которых Америка даже не догадывается. Поэтому ей сейчас лучше сконцентрировать силы на своей внутренней политике, чтобы избежать разгорания Гражданской войны. Но, несмотря на все это, США вынашивают гнусные планы навредить России и пытаются вмешаться в наши внутренние дела.

Обращаясь к провокаторам, казаки говорят: прочь кровавые руки от России! Вы не можете найти полноценного проводника своих грязных идей в нашей стране. И делаете ставку на своего агента, которому в Германии прописали все инструкции по подготовке и проведению протестных акций. И это несмотря на то, что во всем мире бушует пандемия.

Вы все время строите планы раздуть в России пожар. Говорите о правах человека, о правах людей в других странах. А в собственной убиваете на каждом шагу. Все человечество увидело плоды вашей американской демократии в Ливии, Ираке, Югославии и многих других странах. Вы несете мирным народам разруху и гражданские войны. Вы порождаете ненависть к себе многих жителей не только нашей страны, но и других государств. Остановитесь! Потрудитесь навести порядок в вашей стране и вымолить прощение у тех, кого обидели, над кем издевались долгие годы. Россия не будет терпеть вашей наглости и вседозволенности!

Казачество никогда не поддержит и не станет участвовать в провокациях, которые повлекут за собой раскол общества, гражданский, политический хаос и, в конечном счете, развал страны.

На все вызовы времени казаки отвечают созидательными делами. И будущее России мы видим в нашей казачьей молодежи, не испорченной и преданной Родине! Забота об их судьбе - первостепенное направление жизни и деятельности Всероссийского казачьего общества. Развитие и патриотическое воспитание молодого поколения в лучших наших традициях обеспечит уверенность в том, что Россия есть и всегда будет сильной, неделимой и сохранит национальный суверенитет!

У России не так много друзей и союзников. В наше время как никогда актуальны слова миротворца Императора Александра III: «У России есть только два союзника – её армия и флот». Как атаман Всероссийского казачьего общества я уверен, что казаки, как и наши предки, будут преданно служить Родине и оберегать ее целостность!»