10 дел: Чем чаще всего занимались жители Краснодарского края в 2020 году

Одно из распространенных занятий прошлого года - онлайн покупки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год наступил и уже можно подвести полноценные итоги ушедших 12 месяцев. 2020-й в какой-то степени стал годом испытаний, изменил не только уклад жизни, но и поменял каждого из нас. В свою очередь мы получили богатый опыт, стали ценить связь с близкими, да и вообще, на многие вещи стали смотреть по-другому. С помощь обезличенных данных МТС мы узнали, чем кубанцы в прошлом году занимались чаще всего.

Итак, в 2020-м жители Краснодарского края …

… Всегда оставались на связи

Встречи сменились звонками, смс-ками и чатами. Онлайн заменил офлайн.

- В среднем за 2020-й краснодарцы говорили по телефону примерно столько же, сколько и годом ранее. Главной связующей нас сетью стал интернет — трафик передачи данных вырос на треть. Звонки, кстати, частично тоже перетекли туда.

- Недостаток личного общения восполняли в социальных сетях. Все шли туда независимо от возраста.

- 2020-й стал годом видео. Кубанцы стали в два раза чаще пользоваться видеозвонками. А из-за закрытых кинотеатров, музеев и стадионов полюбили онлайн платформы.

- Стали платить коммуналку не выходя из дома, чтобы избежать людных мест

…Тратили и зарабатывали онлайн

Скупать все через интернет в какой-то мере оказалось удобнее и выгоднее, а благотворительность – стала отдушиной.

- В кошельках жителей региона почти не стало налички. Рассчитываться в магазинах стало безопаснее бесконтактными картами. Количество онлайн-платежей за покупки и услуги за 2020 год выросло почти на треть. В топ категорий онлайн-расходов вошли оплата одежды, спортивные товары и косметика. При этом средний чек таких покупок снизился.

- В офлайне мы делали покупки реже на 20% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего жители Краснодарского края приобретали продукты, одежду, товары для дома, кофе и другие напитки навынос. А фастфуд занял пятую строчку рейтинга, вытеснив алкоголь.

- Стремясь помочь, мы гораздо чаще жертвовали на благотворительные цели: количество переводов в благотворительные организации увеличилось за год на 79%. Краснодарский край вошел в тройку по активности пожертвований после Москвы и области и Санкт-Петербурга.

…Изменили маршруты своих путешествий

Из-за закрытых границ вся Россия обратила пристальное внимание на отечественные черноморские курорты. Кубань вошла в топ самых посещаемых регионов страны.

- Компании старались не отправлять своих сотрудников в командировки и научились решать все вопросы удалённо. Количество рабочих поездок по стране резко сократилось, и в целом из региона в регион жители края ездили на 20% меньше.

- Побережье Краснодарского края заняло вторую позицию в рейтинге самых посещаемых мест среди россиян, уступив столице. На третьем месте оказался Крым.

- Кое-кто, конечно, добрался до популярных Турции и Таиланда, но таких было не слишком много, около 2%.

Фото: media.mts.ru

…Оставались дома, но не скучали

Смеялись под «Холопа», танцевали под трек «Девочка, танцуй» Artik & Asti и играли в Fortnite.

- Мы не утратили свою любовь к театру, мюзиклам и цирку, вырываясь туда при первой возможности.

- Увлеклись просмотром концертов и кино дома — в этом году мы в пять раз чаще пользовались онлайн-кинотеатрами, выбирая фильмы и сериалы самых разных жанров.

- Весь год отлично заходила русская музыка и книги по саморазвитию. Геймеры же тратили бессонные ночи на Fortnite и стримы Dota 2 — вот это, пожалуй, не сюрприз.

…Меньше гуляли, но держали себя в форме

Самоизоляция заставила нас чаще тренироваться дома

- Весной 2020-го все мы стали домоседами: так, в Краснодаре длина среднего дневного маршрута в марте сократилась вчетверо по сравнению с январём. Мы почти на 20% стали меньше ходить.

- Но при первой же возможности мы вернулись к спорту. С лета 2020 года продажи спортивных товаров начали расти и увеличились в полтора раза по сравнению с 2019 годом.

Фото: media.mts.ru

…Обустраивали дом и дачу

Кубанцев не заставишь отдыхать, даже принудительно оставаясь дома, все пытались найти себе занятие. Штурмовали строительные магазины, чтобы скорее починить или отремонтировать то, что мозолило глаз.

- Продажи мебели, товаров для дома и ремонта (обоев, краски, электрических и осветительных приборов, зеркал, посуды и т. п.) выросли на 34%

- Лесоматериалы, цемент, песок, кирпич — мы засучили рукава и, чего уж там, раскошелились: в начале дачного сезона покупали на 65% больше стройматериалов, чем годом ранее. Почти на 40% активнее в своих тратах были садоводы.

…Завели домашних питомцев

В этом году наши дома стали уютнее не только благодаря ремонту — во многих семьях появились домашние любимцы.

- Количество покупок товаров для животных, начиная с весны 2020 года, стало расти и увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом.

…Больше работали и больше спали

«Удалёнка» для некоторых стала плодотворным и комфортным экспериментом - кубанцы научились проводить совещания онлайн, в пижамах и в обнимку с котом.

- С марта мы стали активно переходить на удалённый формат работы. В Краснодаре весной из дома работали две трети офисных сотрудников.

- Домашний офис оказал влияние на активность сотрудников в течение дня. Мы медленнее приступали к задачам после пробуждения, но стали меньше времени тратить на обед и больше «задерживаться после работы». В среднем рабочий день увеличился до 10 часов.

- Но «удалёнка» — это не только работа. Благодаря ей среднее время сна жителей региона увеличилось почти на час — до семи часов 25 минут. Люди стали примерно на полчаса позже вставать и раньше ложиться.

- Большое количество звонков и онлайн-конференций сделали главным гаджетом года беспроводные наушники: их продажи в 2020 году выросли на 45%.

- Кстати, в Краснодарском крае в прошлом году стали реже увольняться - неохотно решались что-то менять, предпочитая стабильность неизвестности.

Фото: media.mts.ru

…Переводили бизнес в цифру

Этот год подстегнул удалённо контролировать бизнес и организовывать работу сотрудников.

- Наиболее активно цифровые решения в 2020 году внедряли компании в сферах производства и обработки, транспорта, финансов и страхования, торговли и сферы услуг.

- С переходом на «удалёнку» больше компаний почувствовали необходимость в облачных решениях — спрос на облачные сервисы МТС вырос практически в два раза к 2019 году.

- В этом году компании в 2,5 раза чаще по сравнению с 2019 годом внедряли решения для организации работы разъездных сотрудников — определения местонахождения курьеров и транспорта, автоматического распределения задач и контроля за их выполнением.

…Наблюдали, как города становятся «умнее»

Жители края создавали новый уровень комфорта для безопасности не только в домах, но и на работе

- Возвращение людей в офисы потребовали новых решений для обеспечения безопасности сотрудников: на 40% вырос спрос на сервисы видеонаблюдения, в том числе на тепловизоры.

- Стали пользоваться спросом услуги геоаналитики для поиска нарушителей карантина и мест, где в период самоизоляции скапливалось большое количество людей.

- В многоквартирных домах управляющие компании устанавливали системы автоматического сбора показаний счётчиков и выставления счетов, а также чаще пользовались приложениями и мессенджерами для общения с жителями и проведения онлайн-голосований.