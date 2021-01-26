«Не пустили на свидание – сожгу в ответ»: психологи проверяют на вменяемость школьницу, спалившую дом с матерью и отчимом

Дом нужно восстанавливать с нуля. Фото: Евгения СОРОКА

После 10 минут по заснеженной трассе Ленинградского района Краснодарского края упираемся в развилку. Направо – прославившийся на всю страну поселок Звезда. Именно здесь пенсионер оставлял подсказки, по которым нашли могилу убитой девочки, но в итоге присяжные его оправдали. А, повернув налево, въезжаем в крохотный поселок Первомайский, где произошла не менее громкая история – поджог родителей ради… парня.

Семью ставили в пример

Первомайский – это несколько улиц, пять «продуктовых» и десятки бедных домов. Участки разделяет только сетка-рабица, где-то забора и вовсе нет. Соседи здесь все друг о друге знают, порой даже чересчур. Однако в то, что случилось в угловом доме на улице Мира, поверить до сих пор не могут.

Поселок Первомайский находится неподалеку от еще одного населенного пункта, прогремевшего на всю страну.

Именно здесь жила семья Горниченко (имена здесь и далее изменены – Авт.). 29-летний Сергей, чьей матери и принадлежит дом, его 32-летняя жена Елена и ее 16-летняя дочь от первого брака Катя.

- Живут вместе они уж очень давно. Елена с Сергеем познакомились, когда малышке было 3 года. Отчим, кстати, девочку воспитал как родную, - говорят знакомые семьи. – Ох, чужая семья – потемки, как говорится, но нечего плохого о них сказать: работают, выпивают разве что по праздникам. Девочка на карандаше ни у кого не стояла, очень приветлива и мила. В школе – на хорошем счету. Наши дети с ней общались и никогда не слышали от нее ничего странного.

Отчим принял девочку как родную.

Словом, семью ставили в пример. Но в ту ночь школьницу, словно бес попутал. Ужин с семьей закончился ссорой. За столом Катя стала отпрашиваться погулять. Девочка собиралась в соседнюю станицу в клуб. Там ее ждала компания, в которой был ухажер десятиклассницы. Эта затея ни матери, ни отчиму не понравилась.

- Куда ты, на ночь глядя, пойдешь, ну скажи? Тебе еще 16! – пыталась объяснить дочери Елена.

Но переходный возраст и эмоции сделали свое дело. Девочка ушла в свою комнату, громко хлопнув дверью. Позже женщина пыталась помириться с дочерью, но та не разговаривала.

Соседи говорят, что мама с дочерью всегда ладили.

«Задыхаясь, искали дочь!»

Елена с Сергеем легли спать, а тем временем Катя готовила свой дьявольский план. На кровать она бросила охапку вещей и, создав очертания человека, накрыла одеялом. После чего вырядившаяся школьница схватила сумочку, вышла на улицу и направилась в гараж. Там она нашла кусок тряпки, который смочила в бензине, после чего вернулась в дом, чиркнула зажигалкой и бросила горящую ткань в прихожую.

Пожар начался в прихожей. Фото: Евгения СОРОКА

Маленький саманный домик, обшитый деревом, вспыхнул как спичка. Огонь жадно пожирал стены и потолок, подбираясь к родительской спальне. Елена и Сергей проснулись от дыма, когда их комната уже полыхала. Задыхаясь, они искали дочь.

- Она там? – сквозь слезы, кричала Елена.

- Нет ее в кровати! – ответил он.

Пара выбежала на улицу и вызвала пожарных. С огнем до приезда спасателей семья пыталась справиться сама. Как назло в эту ночь почти все соседи разъехались.

В доме сейчас никто не живет. Фото: Евгения СОРОКА

Параллельно женщина пыталась отыскать свою дочь.

- В доме ее нет, я не знаю, что произошло, и где она. Помогите! – сбивчиво говорила владелица дома правоохранителям, которые прибыли на место, чтобы помочь.

Когда огонь был уже потушен, десятиклассницу разыскали. Девочка тихо-мирно спала у подруги в соседней станице. Именно у нее она уснула после ночной прогулки с ухажером, ни разу не вспомнив о родителях, которых буквально хотела сжечь заживо.

- Когда полицейские нашли ее и рассказали, что произошло, отчим не поверил. Говорит: «та быть этого не может, ее просто прессуют». Но, увидев открытую канистру с бензином в гараже, обомлел. Чего говорить, шок у него, как и у матери девочки, - говорят соседи. – Катя-то сама во всем призналась, когда ее привезли в отделение. Объяснила, где была, почему не спала в кровати своей. Слово за слово - правда и всплыла.

Причем девочка рассказывала об этом спокойно, как будто не понимала, что от ее рук могли погибнуть родные люди.

В огне сгорело все. Фото: Евгения СОРОКА

Даже психологи теряются в догадках

Погорельцы временно кантуются в доме у родственников. В огне выгорело все. Как потом скажут эксперты, ущерб тянет на 500 тысяч рублей. По местным меркам – сумма космическая. Дом, по сути, нужно восстанавливать с нуля. Односельчане помогли погорельцам, чем смогли: отдали одежду, обувь, скинулись деньгами. Но о самой трагедии в поселке стараются не вспоминать.

Поговорить с матерью девочки, которая работает в местной администрации, не удалось – от журналистов женщина скрывается.

- Оставьте мать в покое, пожалуйста, поймите, шок у нее! – вышла на разговор владелица сгоревшего дома, свекровь Валентина. – Да, дочь подожгла. Что случилось, что подтолкнуло девочку, сейчас даже выяснить психологи не могут, понимаете?

Сейчас девочку проверяют на вменяемость.

В здравом уме поджечь свою семью невозможно. Потому после случившегося школьницу отправили в психоневрологический диспансер. Специалисты, выясняют, какое у девочки психоэмоциональное состояние, вменяема ли она. А семья с нетерпением ждет результатов, чтобы понять, опасаться чего-то в будущем или это было временное помутнение.

- Родителей никто ни в чем не обвиняет, но им сейчас тяжело – разговоры и слухи угнетают, - продолжает Валентина. - Спасибо всем, кто нам уже помог, но более ничего просить не будем. Одна из местных компаний нам помогла со стройматериалами. Восстанавливать дом начнем уже весной.

КОММЕНТАРИЙ МВД

А тем временем уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» продолжают расследовать. И за поджог Катя может получить реальное наказание – девочка-то она уже взрослая, ответственность за свои поступки по закону несет.

В случае, если эксперты не выявят у нее никаких отклонений в психике, то она получит наказание - либо принудительные работы, либо реальное тюремное заключение.

- Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В противном случае - школьницу отправят на принудительное лечение.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

- Данный поступок - поджог дома - это протест со стороны ребенка, таким образом она пыталась вырваться из-под родительского крыла. Конечно же этому послужил мощный толчок, так называемый триггер. Скорее всего, «спусковой крючок» был запущен после ряда запретов со стороны родителей. Причем ей могли об этом сказать и нормальным тоном. Именно этот последний разговор, во время которого она услышала очередное табу, и переполнил чашу терпения ребенка, - объясняет психолог Маргарита Репина. - Конечно, после произошедшего родители шокированы. Но именно от них зависит, смогут ли наладиться отношения с дочерью. Готовы ли они простить ей этот проступок, готовы ли они слышать, понимать ее, готовы ли они сесть за стол переговоров.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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В отместку маме и отчиму школьница подожгла тряпку, смоченную бензином, и бросила ее в прихожую (читайте далее)