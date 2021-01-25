«Голодняк полнейший». Чем опасны медведи на заснеженных склонах Красной поляны

Скриншот видео: vk.com/this_is_sochi

На заснеженных склонах Красной поляны туристы заметили медведей. Косолапый находился всего в паре сотен метров от очевидцев. Животное неспешно двигалось в сторону лесу и не обращало внимания на людей, даже несмотря на крики.

- Местные трассы изначально идут поперек миграционных путей большинства животных, включая медведей и зубров, – говорит «КП» – Кубань» эколог Вениамин Голубитченко. – То, что они бегают здесь, это совершенно закономерная проблема. Так спроектированы трассы. Ну и зима теплая в этом году. Медведи могли не уйти в спячки. Не все особи, но часть – точно.

На записи, опубликованной в Сети, видно, что медведь разгуливал далеко от оборудованных трасс. Но комментаторы заявляют, что именно здесь часто катаются фрирайдеры, которые любят езду по «дикому снегу».

- Конечно, мишка становятся агрессивными. Потому что питания мало. У них голодняк полнейший. Встречаться с ними точно небезопасно, – добавляет эколог.

Медведи – частые гости на курортах Красной поляне. Только гуляют они здесь, как правило, весной и летом – после спячки.