Лечение катаракты в Краснодаре – на мировом уровне

Фото предоставлено пресс-службой Три-з.

Сегодня диагноз «катаракта» является одним из самых распространенных, если говорить о зрении пожилых людей. Однако медики с огорчением констатируют, что болезнь молодеет.

- Если раньше помутнение хрусталика фиксировали у людей старше 60 лет, то сейчас с подобной проблемой все чаще сталкиваются те, кому 45-50. Катаракта – это неизбежный процесс старения глаза, когда хрусталик мутнеет, и человек видит мир, словно сквозь пелену тумана, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (91.0 FM) офтальмохирург клиники «Три-З» (3Z) в Краснодаре Елена Костенко.

Когда появляются первые симптомы, лучше сразу отправиться ко врачу. Самому диагностировать и уж тем более бороться с катарактой нельзя. Любой офтальмолог скажет, что, чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше.

Единственный способ лечения

Против катаракты бессильны любые лекарства: ни капли, ни таблетки, ни настойки не помогут. Единственный способ вернуть и даже улучшить зрение – операция. Она представляет собой хирургическую замену помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу.

- Один из самых распространенных мифов о лечении катаракты – что это долго и муторно. Пожилые пациенты представляют очереди за направлениями, госпитализацию, долгий восстановительный период. На самом деле диагностическое обследование и операцию можно провести за один день, а на второй – прийти на послеоперационный осмотр, - объясняет офтальмохирург клиники «Три-З» (3Z) в Краснодаре Елена Костенко.

Гигантский скачок

Врач рассказала, что за ее более чем 30-летний опыт работы в области борьбы с катарактой произошли глобальные изменения.

- Раньше операции действительно были более травматичные, с обязательным наложением швов, госпитализацией. Это, конечно, доставляло много дискомфорта пациентам, - вспоминает Елена Костенко. – Сейчас же все делается амбулаторно, под капельной анестезией. Процесс хирургии одного глаза занимает в среднем около 7 минут.

Сегодня подготовка к операции также не выглядит чем-то масштабным. В течение одного дня собираются все необходимые данные, которые потребуются хирургу. Исходя из них, врач предлагает пациенту список наиболее подходящих искусственных хрусталиков.

Цена вопроса

…напрямую зависит от модели хрусталика – искусственной интраокулярной линзы (ИОЛ). Сейчас пациентам с катарактой предлагают массу вариантов.

- Хрусталики делятся на несколько видов. Однофокусные, они же монофокальные, обеспечивают хорошее зрение на каком-то одном расстоянии – вблизи или вдали. Для остальных расстояний в этом случае придется пользоваться очками. Мультифокальные хрусталики – двух- или трехфокусные – обеспечивают хорошее зрение на 2 или 3 фиксированных расстояниях. Есть также ИОЛ, максимально приближенные к природным хрусталикам по своим свойствам, - объясняет в эфире радио «Комсомольская правда» офтальмохирург Елена Костенко.

Прежде, чем рекомендовать конкретную модель хрусталика, врач выясняет образ жизни пациента. Хирурга волнует, на какую дистанцию пациент чаще смотрит в течение дня, какие требования предъявляет к зрению после операции.

В распоряжении хирургов клиники «Три-З» (3Z) есть как простые монофокальные хрусталики стоимостью от 16,5 тысяч рублей, так и прогрессивные с плавным фокусом. Их цена существенно выше.

- Искусственные хрусталики не нужно менять. Операция делается один раз и на всю жизнь, - отмечает Елена Костенко.

Когда увидим мир

Пациенты, избавившиеся от катаракты, отмечают улучшение зрения сразу после операции. Однако несколько часов после процедуры все же нужно носить повязку. 100% эффект можно оценить на следующий день. Тогда же можно вернуться к привычному образу жизни – с минимальными ограничениями.

- В течение месяца после хирургии катаракты необходимо капать назначенные врачом капли. Не рекомендовано поднимать что-либо тяжелее 10 кг, посещать бассейны и сауны, а также купаться в море или реке, чтобы не занести инфекцию, - поясняет Елена Костенко. - Других ограничений нет. Многие после операции начинают видеть так, как не видели в молодости, ради этого стоит немного подождать.

Клиника «Три-З» (3Z) в Краснодаре находится по адресу: ул. Красных Партизан, 18.

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