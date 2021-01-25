«Адский огонь»: Под Анапой площадь природного пожара увеличилась до 2 тыс. квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Под Анапой площадь природного пожара увеличилась до 2 тыс. квадратных метров.

Днем 25 января неподалеку от города-курорта вспыхнул крупный пожар. Водители, которые ехали по трассе, заметили черные клубы дыма над полем около станицы Анапской. Когда же машины подъезжали ближе, то видели вырывающиеся языки пламени.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапка в станице Анапская. К вечеру площадь активного горения увеличилась в два раза.

На тушение возгорания привлечено от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники.

- Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю под руководством заместителя начальника Главного управления по Государственной противопожарной службы Андрея Потахова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В тушении задействована техника высокой проходимости для организации тушения в треднодоступных местах.

В администрации Анапы рассказали, что мэр города-курорта Василий Швец с членами оперштаба обсудил дальнейший план действий по ликвидации пожара в плавнях. Начальник Анапского пожарно-спасательного гарнизона Роман Константинов доложил, что в настоящий момент огнем пройдено 35-40 гектаров. В тушении задействован и недавно приобретённый болотоход.

Василий Швец поручил обеспечить регулярный подвоз воды, развернуть мобильные пункты питания для спасателей, казаков и волонтеров, усилить охрану правопорядка, а также организовать дежурство экипажей скорой помощи и предусмотреть в санаториях места для эвакуации на случай, если дымовая завеса подойдет близко к домам.

Как подчеркнула представитель пресс-службы, тушение осложняется труднодоступной местностью и сильным ветром.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе горят плавни.