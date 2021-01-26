Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 января 2021: культурная жизнь вернулась на Кубань

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 26 января 2021 года.

В Краснодарском крае растет число больных коронавирусом. По последним данным в регионе 198 зараженных. Среди них 6 - это дети до 18 лет. Всего с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 составило 32543.

Сейчас 108 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 106 – на ИВЛ, двое – на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1354 человека в крае скончались от коронавируса.

Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко вышла из внепланового отпуска. На этой неделе крупнейшая музыкальная площадка Кубани анонсировала сразу пять выступлений. Это концерты «Все цвета джаза», «Зарубежная хоровая музыка», «Опять гармонь играет», «Зимушка-зима», «Звенит январская вьюга».

Отметим, что с 21 января 2021 года 13 государственных и муниципальных театрально-концертных организаций Краснодарского края возобновили работу. Заполняемость зрительного зала составляет не более 15% от вместимости. Во всех учреждения соблюдаются требования Роспотребнадзора: термометрия, ношение масок и перчаток, дезинфекция помещений и соблюдение социальной дистанции.

– Все учреждения культуры ответственно подошли к соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Зрителей следуют всем требованиям Роспотребнадзора. Уверена, что такая слаженная наша совместная работа позволит положительно влиять на улучшение эпидемиологической обстановки в целом и надеяться на то, что количество зрителей в зале сможет увеличиваться, – подчеркнула министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

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