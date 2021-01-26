Последствия пожара в Анапе: огонь потушили, обошлось без жертв

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Последствия пожара в Анапе, который вспыхнул накануне днем, обсуждает весь курорт и жители близлежащих населенных пунктов. Напомним, когда по адресу прибыли первые подразделения стало понятно, что в плавнях горит камыш. Огонь сначала распространился на небольшой территории, но спустя время площадь возгорания увеличилась до 1000 квадратных метров. При этом с каждым часом пламя пожирало все больше земли.

Сложностей у спасателей было много. Во-первых, пламя распространялось стремительно из-за сильного ветра - порывы были 16 метров в секунду.

Фото: vk.com/spas_anapa

Во-вторых, огонь полыхал в труднодоступной местности, поэтому спасатели задействовали болотоход. К работе готовы были подключить и авиацию, но она не понадобилась.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Огонь хоть и полыхал далеко от жилых населеных пунктов, но все же власти в санаториях места для эвакуации на случай, если дымовая завеса подойдет близко к домам. Но этого тоже не потребовалось.

Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Был обеспечен регулярный подвоз воды, развернуты мобильные пункты питания для спасателей, казаков и волонтеров.

Фото: vk.com/spas_anapa

- Общая площадь возгорания, пройденная огнем составляет около 40 га, - говорят в службе спасения Анапы. - Огневой фронт — 1,5 километра.

Фото: instagram.com/anapskoechernomore

С огнем боролись более 10 часов, но все же стихию удалось победить.

- Ликвидировать пожар на плавнях реки Анапка удалось в 01:50 26 января, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: instagram.com/anapskoechernomore

В пожаре никто не пострадал. Что стало причиной пожара под Анапой, сейчас выясняют специалисты. Не исключено, что это мог быть умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем во время сжигания мусора.