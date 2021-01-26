Ливни и снег всю неделю: опасный циклон надвигается на Краснодарский край

Фото: Алексей ФОКИН

Неутешительным можно назвать прогноз на ближайшие дни для Кубани. Ясная погода, которая установилась в крае, скоро закончится. Все погодные карты и сайты показывают, что в регионе зарядят дожди, да такие, что зонты до конца недели лучше не выкладывать.

По прогнозам, ливни ожидаются в кубанской столице и близлежащих районах, начиная с вечера среды, 27 января. В отдельных частях края возможен мокрый снег.

- Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском гидрометцентре. - Температура воздуха ночью 27 января 0-5 градусов со знаком плюс, в западной половине края - 6-11 градусов.

На Черноморском побережье дожди начнутся с 28 января. Местами прогнозируют и мокрый снег. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14-16 градусов.

- В районе Анапа-Геленджик ветер усилится до 23 метров в секунду, - уточняют метеорологи.

При этом по кряю температурные отметки будут значительно ниже. Ночью ожидается 3-8 градусов, в восточной половине края отметки будут варьироваться от 3 градусов мороза до +2. Днем воздух прогреется до 9-12 градусов.

Идти дожди будут вплоть до воскресенья, так что резиновые сапоги на этот период жителям не помешают.

- Если берем Краснодар, то здесь уходящий атмосферный фронт еще вызовет кратковременные дожди, - говорят специалисты центра "Фобос". - А затем регион окажется в теплом секторе циклона с центром над Белоруссией.