«Невероятно красиво!» Ледяные водопады в горах Краснодарского края поразили туристов

Фото: instagram.com/insta_trip01

На прошлой неделе в Краснодарском крае было очень морозно. Стужа накрыла весь регион. И если в городах и станицах снег с выходных начинает превращаться в лужи, то в горах еще царствует ледяная магия.

Фото: instagram.com/insta_trip01

Туристы в окрестностях поселка Мезмай Апшеронского района сняли замерзшие водопады – Университетский и Чинарский. Они обернулись в каскадные белые глыбы.

Масштаб ледяного зрелища поражает. Гигантские сосульки нависли остриями над также замерзшими водоемами. Капающая вода, образовала своеобразные ледяные «сталагмиты», которые в высоту достигают более пяти метров.

Фото: instagram.com/insta_trip01

- Фотографии и видео, к сожалению, не передают и малой части той ледяной сказки. Это невероятно красиво, - рассказывает автор.

Пользователи сети отметили, что от таких снимков захватывает дух и поблагодарили за потрясающее зрелище.

Фото: instagram.com/insta_trip01

«Пусть виртуально увижу, теперь буду мечтать и планировать. Отличная мотивация», «Очень живописно», «Спасибо за эту красоту», - написали под фотографиями подписчики.