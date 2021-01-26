Почему дорожает хлеб на Кубани

Почем буханка в кубанских магазинах. Фото: Евгения ХИЛЬКО

То, что цена на хлеб растет, жители Краснодарского края наблюдали в течение 2020-го. В начале года «кирпичик» в некоторых магазинах стоил 28 рублей, осенью – его продавали по 30-32 рубля. Сейчас ценник вырос до 34. С каждым разом подорожание все неприятнее бьет по кошельку.

- Край аграрный, а цены растут как на дрожжах! – возмущаются покупатели у хлебных прилавков.

Ситуация сложилась непростая. Еще летом фермеры переживали, что урожай озимой пшеницы будет плохой. После аномально теплой и бесснежной зимы последовало неровное лето: грозы, град, проливные дожди и ветер сменялись иссушающей жарой и наоборот.

Ценник на хлеб в каждой торговой точке разный. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Тем не менее, собрать удалось даже больше, чем планировалось. Спасибо кубанским ученым, которым удалось помочь аграриям и сделать так, чтобы край остался с хлебом, несмотря на погоду.

Но помимо сюрпризов природы местным земледельцам добавилось трудностей и в других сферах: подорожание топлива вкупе с затратами на использование сельхозтехники, не последнюю роль сыграл коронавирус.

Тем не менее батон и кирпичик по-прежнему пользуются популярностью у покупателей. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Появились дополнительные расходы на дезинфекцию торговых площадей, оборудования, транспорта, обеспечение персонала средствами защиты, что также повлияло на конечную стоимость товара, - говорят на кубанских предприятиях.

Если летом цены удавалось сдерживать за счет старых запасов муки и зерна, то сейчас, скреби-не скреби по сусекам, они иссякли.

Краевые власти объяснили подорожание хлеба тем, что предприятия производят продукцию высокого качества. Для этого закупается качественное сырье, в частности, пшеница, стоимость которой привязана к мировому рынку.

- Но хлеб – продукт социальный, и роста его стоимости допускать нельзя, – сказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Чтобы сдержать цены на хлеб, Краснодарскому краю, как и ряду других регионов, выделят деньги.

- Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции, - заявил председатель правительства Михаил Мишустин. – Такое решение не только поможет пищепрому, но, прежде всего, сдержит рост цен.

КОММЕНТАРИЙ МИНСЕЛЬХОЗА

Кубанским предприятиям направят 220 миллионов рублей. Более 121 миллиона перечислят мукомольным компаниям на возмещение затрат на закупку пшеницы. Остальные средства получат хлебопекарные предприятия.

- Данная мера господдержки – новая. Прямо сейчас разрабатываются документы по ней. Количество получателей субсидии будет известно во время заявочной кампании, которая стартует во втором квартале 2021 года, - объясняют в минсельхозе Краснодарского края. - Господдержка хоть и позволит не допустить рост цен на хлебобулочные изделия, но все же сроки, на которые будет зафиксирована цена, прогнозировать сложно.