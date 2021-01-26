Краснодар сковали 8-балльные пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

26 января Краснодар сковали 8-балльные пробки. Движение на дорогах затруднено почти на всех крупных магистралях, причем в самых разных районах города. На некоторых участках машины почти не двигаются.

- Давненько так не стояли! - жалуются два водителя, вставшие по соседству в пробку. - Ощущение, будто снова новогодние праздники.

Что стало причиной таких заторов, не ясно. Погода в городе хорошая, никаких ЧП не случилось. По словам специалистов, многокилометровые пробки в Краснодаре могли возникнуть из-за того, что жители вернулись в город из отпусков.

На данный момент самая большая пробка растянулась в районе Авроры. Десятки автомобилей стоят на Красной в сторону Ростовского шоссе. Затор есть и на полосах около Чистяковской рощи - там все горит бордовым.

Фото: Яндекс.

Еще одна рекордно длинная пробка традиционно образовалась в районе улицы Школьной. Автомобили двигаются, но с большим трудом.

Намертво стоит Селезнева, Ялтинская - машины практически не могут выехать на Северную. Желающих протискнуться много - из-за них затор все больше.

Сложная ситуация и на въездах в Краснодар. Яблоновский мост на удивление "чист", а вот на Тургеневском - беда. Согласно сервису Яндекс.пробки, автомобили стоят в заторе, начиная от Новой Адыгеи. По прогнозам, чтобы въехать в Краснодар автомобилистам потребуется не меньше 40 минут. Тем временем в противоположную сторону - пусто.

- Первая часть приехала сразу после новогодних каникул, остальные - возвращаются сейчас. Так что в городе вновь много машин, как это было перед Новым годом, - считают эксперты.