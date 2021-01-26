Исповедь фельдшера скорой помощи: «Мы не спим ночами, но уходим из профессии не от этой усталости»

Медик рассказал, что за сутки он с трудом успевает перекусить

Краснодарский фельшер скорой помощи Ибрагим Керимов написал на своей странице в соцсети эмоциональное обращение. Крик души медик адресовал всем, кто регулярно хулит работу экстренных служб. По статистике горячей линии регионального минздрава, чаще всего пациенты негодуют именно по этому поводу.

Однако фельдшер решился ответить за всех.

- На сколько сильно я люблю свою работу, настолько сильно мне обидно за себя и за моих коллег. Профессионалы своего дела бросают любимую работу от усталости! Нет, ни физическои (с неи мы справляемся), усталости моральнои ! От вечного недовольства населения, оскорблении : "скорая такая плохая! Мы ждем вас 4-5 часов!". Но задумайтесь, только на нашеи подстанции стоят три резервные машины пустые, потому что некому на них работать, - пишет Ибрагим.

По его словам, за сутки только у его бригады по 24 вызова.

- Дорогие наши пациенты, мы не сидим и пьем чаи или спим (как бы нам этого сильно не хотелось, но мы не можем разорваться), мы ездим с вызова на вызов и даже не бывает времени и возможности задуматься о еде, - поясняет медик.

Но в первую очередь машина скорой помощи приедет на ДТП, пожары, катотравмы, ожоги, инфаркты и инсульты, к беременным и детям. Таков регламент!

Ибрагим Керимов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А потом уже все остальные, - говорит фельдшер Керимов. - Разбирается с хроническими заболеваниями не скорая, а терапевт. Это тоже важно уяснить. К сожалению у многих отношение к скорои потребительское, и пациенты научились обманом вызывать для себя скорую, так чтобы к ним она приехала быстро, а по факту приезжаешь, а там человеку просто нужна очередная 150 кардиограмма и для этого ему лень сходить в поликлинику.

А где-то, по словам медика, на самом деле ждут скорую и кто-то борется за жизнь!

Напомним, из-за пандемии коронавируса региональная система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому медики рекомендуют прививаться и носить защитные маски.