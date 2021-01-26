«Вчера чуть не утонул». У «Авроры» неожиданно забили гейзеры

Фото: vk.com/typical_krd

Краснодар вновь топит. Теперь уже не сточные воды. Около кинотеатра «Аврора» образовались огромные озера. Неприятных ароматов они не издают. Но неудобства местным жителям доставляют. Обходить лужи приходится за несколько метров. Иначе можно утонуть.

- О, нормальная тема. Вчера чуть не утонул в этом озере, – делится местный житель.

Больше всего из-за гейзеров пострадали лужайки. Растительности здесь уже не видно. Все затопило водой. Она бурлила около суток. Этого хватило, чтобы затопить и пешеходную зону, и зеленые островки.

- В районе кинотеатра «Аврора» произошла утечка воды на участке водопровода, который ранее был подведён к плоскостному фонтану – его перенесли в сквер им. Л. Гатова, а трубу перекрыли. На данный момент утечку ликвидировали, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Краснодара.

- Ну хоть не фекальный фонтан, – шутят местные жители. Они помнят, как два год назад здесь бурлили сточные воды. Из канализации буквально вытекали отходы.