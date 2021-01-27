Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 января 2021: публикуем адреса всех мобильных пунктов, где можно привиться от COVID-19

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Краснодарском крае. Мы собрали последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 27 января 2021 года.

На Кубани продолжается борьба с пандемией коронавируса, и, как уверяют власти, заболеваемость в регионе находится под полным контролем.

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 195 жителей края, а общее число инфицированных в регионе достигло 32738 человек. Самыми зараженными районами стали Кавказский и Кущевский. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 114 пациентов, еще трое – на ЭКМО.

Общее число летальных случаев в регионе выросло до 1374, в основном, это пожилые люди с хроническими заболеваниями.

А в это время в Краснодаре открыто уже четыре мобильных пункта, где можно привиться от COVID-19.

ВАЖНО!

Адреса мобильных пунктов:

- Трамвайная, 5 – на базе краевого «Центра медпрофилактики». Прививку можно будет сделать с 08:00 и до 20:00.

- около входа в ТРК «Красная Площадь» и на третьем этаже торгового комплекса.

- на Главной городской площади. Мобильные пункты работают с 09:00 до 17:00 без выходных.

Врачи напоминают, что перед вакцинацией необходимо пройти предварительное обследование, чтобы исключить наличие противопоказаний к прививке и избежать нежелательных последствий.

Людям сейчас колют двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Суть этого препарата в том, что сначала человеку вводят одну дозу, а через 21 день – вторую часть. Краснодарский врач объяснил, чем опасен отказ от повторной прививки.

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