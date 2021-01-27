«Странно иметь от бывшего и детей, и внучку». Новые откровения Марины Балмашевой, родившей от пасынка

Марина Балмашева с новорожденной дочкой. Фото: instagram.com/marina_balmasheva

35-летняя Марина Балмашева из Краснодарского края – известный блогер. На всю страну она прославилась год назад. Тогда девушка со скандалом убежала от мужа к младшему сыну – 20-летнему Вове Шавырину.

Та история потрясла всех: и родных пары, и неравнодушных россиян. Они массово подписывали на Марину. Одни желали Балмашевой достойно пройти этот путь, а другие – засыпали угрозами и оскорблениями. Оно и понятно. Балмашева ушла от мужа после 13 лет брака. С Алексеем Шавыриным – отцом Вовы – она воспитывала семерых детей. Помимо пятерых приемных ребятишек, у мужа были двое сыновей от первого брака. Одним из них и была Вова.

С мужем Алексеем Марина прожила в браке 13 лет Фото: instagram.com/marina_balmasheva

Все 13 лет в браке с Алексеем Марина мечтала об одном: стать матерью. Она даже похудела более чем на 50 кг ради этого. Но не помогло. Тогда Балмашева решила начать жить заново и ушла к пасы, которого сама же и воспитала. Между парой неожиданно вспыхнула страсть, которую не смог погасить никто. Вова и Марина даже не скрывали своих отношений. Выставляли их напоказ. Тогда у супруга сдали нервы, и Алексей подал на развоз и оставил себе приемных детей – целый детский сад. Оставил только Вову, которому стукнуло 20 лет. Парень и сам не собирался жить с отцом. Ему было хорошо с мачехой.

Так на аккаунт Марины в Инстаграме подписались более полумиллиона человек. Балмашева внимания не стеснялась. Она откровенно делилась с подписчиками историями о похудении, подробно рассказывала об отношениях с пасынков и все чаще мелькала на страницах СМИ. Там же сообщила людям о беременности. После этого пара расписалась, а 15 января девушка впервые стала мамой. На свет появилась дочка Ольга.

35-летняя Марина и ее 20-летний пасынок Вова. Фото: instagram.com/marina_balmasheva

За неделю в роддоме число подписчиков Марины увеличилось на пять тысяч. Еще бы! Молодая мама вела настоящий дневник оттуда. Она показывала буквально все: от кормления до расчесывания малышки. Правда, лицо девочки не показывала. Мол, запретил молодой супруг. Уже 22 января Балмашеву выписали из больницы, и она сразу похвасталась подписчиками фигурой.

- Минус 11 или 12 кг, – подписала фото в Инстаграме девушка.

Вместе с супругом Марина обустроилась в Краснодаре. Сейчас пара привыкает к новой роли – молодых родителей.

ова часто гулял с приемными детьми Марины. Фото: instagram.com/marina_balmasheva

- Я понимаю, что странно иметь от бывшего (мужа) и детей, и внучка одновременно. Но вот так сложилось, – заявила Балмашева после родов и добавила, что бывший супруг уже видел фото малышки. – Если захочет увидеть, увидит, конечно. Какие проблемы?

После появления на свет дочки Марина еще больше подружилась со свекровью – мамой Вовы.

Марина сдружилась со свекровью Фото: instagram.com/marina_balmasheva

- Ей всего 43 года. Идеально. Можно обсудить абсолютно все: детей, погоду, болячки, сплетни, лишний вес и морщины. Просто супер, – резюмировал блогерша.

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