В Сочи школьник пожаловался скорой, что отец избивает мать, хотя убийством угрожали ему самому

Мужчина, которые ранее был судим, снова может оказаться за решеткой.

Глубокой ночью на сочинскую подстанцию скорой помощи пришел 14-летний мальчик. Ребенок был растерян, искал кого-то из взрослых. Подросток увидел, что в одной из карет сидит водитель. К нему-то он и обратился за помощью.

- Помогите, отец сильно избивает маму, – сбивчиво говорил школьник.

Сотрудник скорой понял сразу – ребенок не шутит, потому позвонил правоохранителям и сообщил о случившемся, продиктовал и адрес, где находятся родители.

Стражи порядка сообщение сразу приняли в работу, организовали проверку. Правда, во время разбирательств всплыл другой факт – более страшный.

- По адресу, который продиктовал ребенок, живет 35-летний сочинец, знакомый семьи. Именно к нему в гости пришли родители школьника и сам подросток, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Во время расследования выяснилось, что мужчина во время застолья напал на 14-летнего школьника.

Почему сочинец напал на ребенка, сейчас выясняют правоохранители.

В какой-то момент он начал душить ребенка руками, при этом говорил «я тебя убью!». В подтверждения слов мальчика правоохранители увидели на шее следы. Испугавшись угроз, подросток как-то сумел выбраться из дома, а после побежал за помощью на станцию скорой помощи. Но почему он не сказал правду сразу, сейчас выясняется.

- Известно, что нападавший ранее был судим. В 2016 году ему вынесли приговор по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорит источник в правоохранительных органах. – На учете в отделе полиции не состоит.

Однако сейчас в действиях мужчины усматривают признаки преступления по статье «Угроза убийством». Если сочинца признают виновным, то ему грозят обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.