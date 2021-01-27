Реакция заторможена, речь невнятная: В Армавире остановили машину с полицейскими «под кайфом»

Судьба правоохранителей решится после проверки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители часто ловят наркоторговцев. Облавы устраивают по сообщениям не только бдительных граждан, но и силовых ведомств. Но в этот раз прижали самих полицейских.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Армавире остановили машину с сотрудниками МВД, которые были «под кайфом».

- 22 января сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков армавирского вместе с силовиками проводили оперативно-розыскные мероприятия, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах. - Была информация о том, что по городу на «четырнадцатой» с местными номерами передвигаются люди, причастные к незаконному обороту наркотиков.

Во время слежки правоохранители, которые сидели в засаде, увидели, как отечественная легковушка подъезжает к заправке, но явно не для того, чтобы залить бензин. Дело в том, что машина подъехала со стороны лесополосы. Из авто вышли двое мужчин с включенными фонариками на телефоне. В потемках они судорожно что-то искали на земле. В какой-то момент один из них поднял спрятанный сверток – молодые люди поспешили обратно в автомобиль. На машине они поехали до Новокубанска.

Остановить автомобиль удалось около дома на улице Бамовской. Всех сидящих в салоне попросили выйти на улицу и предоставить документы. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в авто ехало чуть ли не полотдела местного МВД.

- За рулем находился 25-летний оперуполномоченный ОУР ОМВД РФ по Армавиру, справа от него, на пассажирском сидении, - 23-летний лейтенант юстиции, следователь СО ОМВД РФ по Армавиру. На заднем сидении – 25-летняя лейтенант полиции, инспектор ОПДН ОМВД РФ по Армавиру, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Все трое были в гражданской одежде – у сотрудников был выходной. При этом стражи порядка вели себя очень странно. Их зрачки были сужены, молодые люди были вялыми, невнятно говорили, не могли ответить на простые вопросы. Ответы давали долго, словом, были заторможены. Тем временем в самой машине, как выяснила «КП» - Кубань» найден пакет с белым веществом внутри.

Оперуполномоченному грозит увольнение.

Всех троих отправили на медосвидетельствование. У оперуполномоченного из отдела уголовного розыска предварительный тест по наркотической линии оказался положительным. Такой же у его коллеги-следователя. Лишь у инспектора ОПДН в крови не выявили запрещенных веществ.

Как выяснила «КП» - Кубань», среди подозреваемых – сотрудница МВД, которую неоднократно начальство хвалило за работу.

25-летняя инспектор ОПДН в органах работает больше двух лет. Претензий к ее службе никогда не было. Более того, ее дважды поощряло руководство.

Инспектор, которая была на хорошем счету у начальства, испортила себе личное дело.

Ее коллега - 25-летний оперуполномоченный из отдела угрозыска работает в органах меньше года. В своей должности он с мая 2020-го, но награды пока не успел заслужить. А вот следователь работает в МВД с 2014-го, при этом в марте 2020 года успел получить выговор от начальства.

Сейчас личные дела каждого на столе у начальника краевого главка. Идет проверка, но уже известно, что 25-летнего оперуполномоченного собираются уволить из ОВД, а в отношении его товарищей примут меры дисциплинарного реагирования.