Стас Слободянюк: Краснодару нужен новый муниципальный театр

Известный актер и режиссер, создатель театра «Мой» Станислав Слободянюк. Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

После окончания школы в грузинском Рустави он поехал поступать в краснодарский вуз. Собирался стать строителем. Вместо учебы увлекся КВН, рок-музыкой. С группой «Макар Дубай» чуть не уехал в Москву. А затем цепь, казалось бы, случайных событий привела его в Театр. Где он и остался на всю жизнь.

Стас рассказал, сколько ролей у него за плечами, кто и что повлияли на его мироощущение. Вспомнили Давыдова, Туркова, Гатова, Рогульченко, Трегубова-старшего. Почему он называет себя режиссером представлений премиум-сегмента. Почему появились сначала актерская школа, а потом и свой театр. «Понаехи» как костяк студентов. Как они все вместе замахнулись на «Братьев Карамазовых». Почему Слободянюк считает, что вместе с городом может вырастить новый муниципальный театр.

Тайм-коды

0:43 – представление гостя

02:04 – случилась ли «сбыча мечт»?

03:07 – про малую родину - Рустави

04:33 – про родителей

05:42 – почему поехал учиться в Краснодар

08:25 – куда переехали родители

10:24 - викторина «Так отож!»: что такое корчик?

11:49 – студенческая жизнь, КВН и добрые люди

14:06 – рок-группа «Макар Дубай». Маша Макарова. Несостоявшаяся Москва

16:15 – «трудовая книжка» как путь в артисты. Благословление Тучкова и одобрение Рогульченко

18:05 – первая роль в Молодежном театре. Провокации как метод обучения

19:24 - «творческий багаж» артиста Слободянюка

19:52 – про «Новогодние фантазии» и Сергея Трегубова

21:23 – можно ли отказываться от роли

23:03 – влияют ли роли на душевные качества артиста. Достоевский. Чехов.

26:07 – самая трудная роль. «Сцены в доме Бессеменова»

27:47 – известные режиссеры и лидеры. Гатов. Разброд и шатания в театре.

29:46 – как «Молодежка» стала популярной

30:37 – историческая рубрика «Любо знаты»: как атаман Бабыч спасал культурное наследие

31:37 – про невежество и учебу всю жизнь

34:08 – «режиссер праздников премиум-сегмента»

35:44 – как появилась театральная школа Слободянюка. Потенция. Амбиция. Пафос. Потоки

38:15 – как приходят и что получают студенты в школе. Спектакль «Братья Карамазовы» с «людьми с улицы»

40:19 – театр-студия «Свои». Образовательно-культурный центр как начало для нового муниципального театра

41:33 – приезжие как основная часть студентов театральных курсов

42:27 - «понаехи» в Краснодаре – это хорошо или плохо?

43:34 – ответ на вопрос викторины

43:54 - традиционно про окрошку.