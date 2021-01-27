Расстреливали, сжигали и мучили в газовых машинах: СК завел уголовное дело о расстреле жителей Кубани фашистами

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

О том, какие зверства устраивали фашисты в Краснодаре, хорошо знают все, кто живет в городе. Оккупация длилась полгода, но за это время от рук немецких захватчиков погибли 13 тысяч жителей. Все они - мирные. Враг не щадил ни детей, ни женщин. Более того, именно в кубанской столице впервые использовали «машины смерти» - те самые душегубки, в которых до смерти мучили людей.

За геноцид, который происходил на территории Краснодарского края, никто так и не понес наказание. Но, как стало известно, завел уголовное дело о расстреле жителей Кубани фашистами. Сделать это удалось благодаря архивным материалам УФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Уголовное дело возбуждено по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации 1942-1943 годов (ст.357 УК РФ), - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом Следкоме.

С августа 1942 года по октябрь 1943 года немецкие захватчики зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами. Их морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей. Такой жестокости историки поражаются до сих пор.

Как выяснилось, во время Великой Отечественной войны практически в каждом районе края фашисты устраивали массовую бойню.

- В Краснодаре расстреляно, сожжено и убито в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в Новороссийске – не менее 7 тысяч человек, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - В Армавире убиты 6 680 человек, в станице Абинской – более 2 тысяч человек, в Темрюке более тысячи человек.

13 ноября 1942 года немецкие захватчики расстреляил 207 жителей поселка Михизеева Поляна Мостовского района. Раненые были добиты, а сам поселок сожжен.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Людей истребляли и в марте 1943 года в хуторе 2-й Западный Крымского района. Там расстреляли и сожгли 137 мирных граждан, в том числе не менее 28 детей, а сам хутор сравняли с землей.

- Также установлен факт массового расстрела мирных жителей 16 февраля 1943 года станицы Тамань Темрюкского района, - говорят в СУ СК по региону. - Погибло более 80 человек.

Еще одна страшная страница в истории, которую тщательно изучают следователи. 40 детей в станице Гостагаевской отправили в сентябре 1943 года в военный госпиталь Темрюкского района. Там находились раненые немецкие офицеры.

- Из детей выкачали кровь, после чего тела вывезли для захоронения, - рассказывают следователи.

В августе 1942 года части вермахта вели активное наступление на Кавказе, пытаясь прорваться к нефтяным источникам.

Как рассказывают историки, в районе села Новомихайловского Гулькевичского района шли кровопролитные бои за переправу через реку Кубань. Свои жизни отдали более 400 красноармейцев, в том числе совсем юные курсанты Урюпинского военно-пехотного училища. Сопротивление врагу оказали и мирные жители села.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Так, по подозрению в помощи партизанам фашистами расстреляна учительница местной школы и двое ее детей, - продолжают в СУ СК по Краснодарскому краю. - От рук оккупантов гибли мирные жители только за то, что являлись родителями советских солдат.

Всего же в Гулькевичском районе расстреляно более 150 человек.

Сейчас идет предварительное следствие.

- К расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления, - уточняют в краевом Следкоме.

Правоохранители хотят установить имена немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам жителей Кубани, но которые избежали ответственности.