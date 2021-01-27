«Медики стали без вины виноватыми». На Кубани объяснили нехватку вакцины от COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже несколько недель на Кубани ежедневно фиксируется свыше 190 новых случаев заражения коронавирусом. Инфекция не отступает, но бороться с ней можно и нужно. Лучший способ – это вакцинация от COVID-19. Сделал две прививки – получил иммунитет.

Массовая вакцинация в Краснодарском крае началась в декабре. К концу января на Кубань поступит около 200 тысяч доз прививок. Сделать вакцину можно как в ближайшей поликлинике, так и в мобильных пунктах.

В Краснодаре их сразу четыре. Записываться не нужно. Достаточно прийти, отстоять очередь и сделать прививку. Всего их две. Вторая делается через 21 день после первой.

Больше всего желающих привиться в Краснодаре. Люди готовы часами стоять в очереди у мобильных пунктов. Пока вакцины хватает не всем, и у людей сдают нервы.

- Дайте мне бумажку, – требует мужчина на видео в социальных сетях. Запись сделана у мобильного пункта на улице Красной в Краснодаре.

- Сейчас, как только подвезут (вакцину – прим.) мы будем ее давать, – оправдывается медицинский работник.

В комментариях люди пишут, что в мобильном пункте закончилась вакцина. Новую партию привезли спустя 50 минут.

- Вакцинация и лист ожидания – много вопросов, особенно в муниципалитетах. Регионам вакцину выдают дозированно, хранения она требует особого. Прежде чем отправить в тот или иной район, на уровне края сверяют списки: где больше заявок, туда и отправляют, опять же пропорционально, – объясняют ситуацию в телеграм-канале Красная, 35. – Медики вынужденно оказались в ситуации без вины виноватых. И разъяснять про необходимость прививаться, и почему же тогда нужно подождать, им приходится одновременно.

Сейчас на Кубани работают более 100 центров вакцинации. По состоянию на субботу, 23 января, прививку сделали уже более 18 тысяч человек, и это цифра растет каждый день.

- Ажиотаж вокруг вакцины сейчас по своей структуре очень схож с ажиотажем вокруг масок в марте-апреле и азитромицина в ноябре-декабре. В итоге, конечно (месяца через два), вакцины будет достаточно, и у каждого будет возможность привиться. Но это уже будет буднично и не так интересно - так же, как сейчас купить пачку масок, – резюмировали авторы телеграм-канала.