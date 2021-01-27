В Сочи раньше срока начала цвести мимоза

Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

В Сочи раньше положенного срока начала цвести серебристая акация, чаще именуемая в народе мимозой.

Желтые цветы стали появляться ближе к 20-ым числам января.

На раннее цветение растения не повлияли даже морозы, недавно стоявшие в Сочи в течение нескольких дней.

Фото ВК

- Обычно акация серебристая расцветает в Сочи примерно во второй половине февраля. Но в этом году, из-за относительно теплой погоды, цветение началось раньше»,- рассказала в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Специалисты отмечают, что в последние годы из-за потепления климата мимоза цветет раньше привычного срока на 2-3 недели. Еще сравнительно недавно в Сочи букет мимозы был весьма распространенным подарком к 8 марта.

Однако теперь цветы становятся доступны гораздо раньше.