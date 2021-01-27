«Собаки сожрут». В Краснодаре енот застрял на электрическом столбе

Скриншот: instagram.com/tipich_krd

Аномальные холода на Кубани позади. В Краснодаре установилась по-настоящему весенняя погода. Столбики термометра в краевом центре стремительно поползли вверх, а воздух прогрелся до плюс 15 градусов. Природа очистились так, что на Кубань даже вернулись хищные животные.

Во время прогулки по улице Парусной в Краснодаре местные жители обратили внимание на электрический столб. Там съежился в комочек упитанный енот. Как животное забралось на конструкцию, неизвестно. Но слезать оттуда оно точно не планировало. Енот не обращал внимания ни на крики, ни на еду, которую принесли люди.

- Обзвонили все инстанции по помощи диким животным, пока ничего. Ждем МЧС. Ищем людей, которые помогут бедному животному, – писали местные жители в социальных сетях.

Первыми спасать енота бросились сотрудники краснодарской службы спасения.

- Благо база у нас находится рядом. Всего 200 метров. Буквально молниеносно пришли на помощь, – шутили спасатели.

Однако даваться людям животное не хотело. Когда спасатели поднялись к еноту и протянули корзину, он неожиданно спрыгнул на камеры наружного наблюдения на столбе.

- Оно само себе спасет. Главное – чтобы камеры нам не поломал, – переживал за имущество мужчина в возрасте.

Когда спасатели вновь опустились к еноту, он неожиданно спрыгнул на землю и быстро удалился.

- Бедный, кошмар. Собаки же сожрут, – не унимались местные жители.

Под лай собак енот забрался на ближайший гараж и спешно удалился. Сейчас его поисками занимаются все те же жители. Они боятся, что животное станет легкой добычей для бродячих псов.