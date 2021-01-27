«А колбасу не боитесь есть из магазина, пить и курить?»: врач резко отозвался о реакции антипрививочников на вакцину от COVID-19

Алексей Дикарев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вакцинация - единственный способ победить инфекцию, перевернувшую мир с ног на голову. Именно это твердят сейчас вирусологи и инфекционисты. Но жители страны и Краснодарского края в частности высказывают сомнения, как в эффективности отечественного препарата Спутник V, так и в его безопасности.

- То есть колбасу и сосиски из магазина вы не боитесь за ужином уплетать, хотя совершенно точно полезного там нет ничего. Курить не боитесь? Хотя на пачках огромными буквами написано и наглядно показано, к чему это приводит, - отреагировал на такую позицию врач-онколог Алексей Дикарев в разговоре с "КП" - Кубань". - А привиться от коронавируса боитесь?! Серьезно?

По словам медика, в его окружении уже несколько человек погубила эта коварная болезнь.

- Причем, одному из умерших от коронавируса моих знакомых было всего 35 лет. Мы за него боролись все. Задействовали все свои возможности, преодолели дефицит препаратов (который, действительно, есть), но парня спасти не смогли. И как тут можно ставить вопрос - делать прививку или нет?! Конечно, делать, - говорит Алексей Дикарев.

Кроме того, он не сомневается в качестве вакцины, полученной российскими учеными. А все домыслы называет лишь конкурентной борьбой на этом рынке.

Напомним, массовая вакцинация в Краснодарском крае началась в январе. А к концу января на Кубань поступит около 200 тысяч доз препарата. Сделать вакцину можно как в ближайшей поликлинике, так и в мобильных пунктах.