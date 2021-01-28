Олег Дерипаска призвал не забывать рассказачивание Кубани и Дона

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«Деда не было дома, когда красный отряд вошел в хутор. Его жену Елену красные солдаты изнасиловали и зарубили шашкой, а младенца выхватили и ударили об угол амбара. Потом убили четверых детей и старых прадеда с прабабушкой – всех их похоронили в одной могиле. А во второй могиле закопали мать с младенцем».

Это воспоминания Владимира Родионова, жителя хутора Мрыховского (Ростовская область), о гибели семьи его деда от рук большевиков. Таких рассказов можно собрать сотни тысяч, но до наших дней дошли немногие свидетельства зверств большевиков.

Странно, что очередная скорбная годовщина осталась практически незамеченной на Кубани. Среди тех, кто не забыл этот день, как ни странно, оказался уроженец Кубани промышленник Олег Дерипаска. В своем телеграм-канале бизнесмен призвал всех неравнодушных кубанцев прийти в этот день в храмы, чтобы молитвой помянуть невинно убиенных жертв рассказачивания.

«Казаки стояли на страже границ и вольной жизни России со времен Рюриковичей, стойко охраняя рубежи и Веру и от внутренней смуты, и от басурман, и от интервентов, посягавших на русскую землю в самые тяжелые периоды нашей истории. В 1854 казаки защищали русский город Севастополь, они воевали за Россию в Первую мировую и за вольную жизнь в Гражданскую, за что многие потом были подвергнуты несправедливым репрессиям со стороны красных, пришедших к власти путем террора своего же собственного народа», - написал Дерипаска.

24 января во всех 109 храмах девяти благочиний (Усть-Лабинское, Армавирское, Курганинское, Лабинское, Новокубанское, Мостовское, Успенское, Отрадненское и Гулькевичское благочиния) Армавирской епархии совершилась Божественная литургия, по окончании которой была отслужена заупокойная панихида об убиенных православных казаках, в годы гонения за веру и отечество пострадавших.

Литургию и панихиду отслужил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В заупокойном богослужении участвовали и благодарные потомки казаков, и все неравнодушные к истории Отечества люди.

Секретный документ, подписанный Яковом Свердловым, велел: «Признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». Для этого предлагалось провести массовый террор против всех казаков, принимавших прямое или косвенное участие в столкновениях с советской властью, конфисковать хлеб, изъять оружие, расстреливая за каждую спрятанную винтовку. «Красный», а вернее государственный террор особенно широко был развернут в местах массового проживания казаков – на Дону, Кубани, Тереке, Урале, в Забайкалье, Приамурье.