«Камеру выключите!»: На Кубани продавец набросился на посетителей магазина с 20-литровой бутылкой от кулера

Скрин видео: t.me/pva_anapa

Шокирующее происшествие произошло в центре Анапы. В одном из магазинов произошел серьезный конфликт. Он закончился потасовкой. Продавец набросился на посетителей магазина. Видео разместили в соцсетях.

- Камеру выключите, - несколько раз настойчиво требует работник торговой точки, угрожающе тесня непрошенных гостей.

На кадрах видно, как продавец сначала направляет на камеру струю аэрозольного баллончика. Но, когда это не помогает, хватает 20-литровую бутылку от кулера и бьет ей посетителей.

Как оказалось, люди пришли в магазин по просьбе местной женщины-пенсионера.

- Анапчанке продали кухню, которая не соответствует заявленным характеристикам, и даже не соответствует проекту, - рассказывает подробности паблик «Анапа l Подслушано в Анапе». - Женщина не смогла договориться, чтобы еи переделали кухню.

Помощники пенсионерки пришли в магазин с целью оставить претензию о досудебном урегулировании и попросили подписать экземпляр.

- Материал по данному факту зарегистрирован, проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в одном из магазинов Сочи произошла драка. По предварительным данным, потасовка началась из-за покупателя без маски. - Покупатель зашел в торговый зал без средств индивидуальной защиты и охранники силой выставили его за дверь. Существует еще несколько версий происшедшего, которые заинтересовали правоохранительные органы.

А в Тихорецке массовая драка произошла возле магазина. Организованная группа людей атаковала четырех человек. Молодчики били со спины и продолжали наносить удары лежащим на земле. На кадрах видео было хорошо заметно, что нападавшие имели навыки рукопашного боя.