Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 января 2021: на Кубани свободно более 35% коечного фонда для больных с COVID-19

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 28 января 2021 года.

В Краснодарском крае каждый день увеличивается количество заболевших коронавирусом. По последним данным в регионе 194 зараженных. Всего с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 составило 32932.

- Сейчас 117 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 114 – на ИВЛ, трое – на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1393 человека в крае скончались от коронавируса.

Сейчас на Кубани остаются свободными около 2 400 коек для больных с положительным тестом на коронавирус.

- Еще более 1,5 тысяч заразившихся сейчас остаются в краевых больницах. Около 2,8 тыс. пациентов находятся в медучреждениях с подозрением на коронавирус и с пневмонией, – сказали «КП» – Кубань» в минздраве региона.

Отмечается, что сейчас около 6500 человек с подтвержденным тестом на коронавирус не нуждаются в нахождении в стационаре. Все требуемую помощь они получают дома.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 28 января 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 52 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 28 января 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 12 пациентов.

Коронавирус в Сочи 28 января 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 21 человека.

Коронавирус в Геленджике 28 января 2021

В Геленджике за последние сутки за минувшие сутки нет заболевших.

Коронавирус в Туапсе 28 января 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 11 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 28 января 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 6 человек.