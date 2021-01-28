«Экскурсия на коляске»: В Сочи стартует проект развития инклюзивного туризма

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

В Сочи стартует проект развития туризма для гостей с ограниченными возможностями здоровья «Гид мечты - инклюзивный туризм Сочи». Его организаторы - НКО содействия социальной интеграции личности "Адаптация. Социализация. Инклюзия". Проект уже получил поддержку Фонда Президентских грантов и будет реализован в Сочи с февраля по июль.

Инклюзивный туризм - относительно новое направление, которое только получает массовое распространение. Главное требование к объектам санаторно-курортной сферы - готовность принимать отдыхающих с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, специалисты работают над созданием адаптивных экскурсий.

Социально-значимый проект уже поддержал Кавказский заповедник. На первом этапе в карту инклюзивных маршрутов включили три объекта: дендрологический парк «Южные культуры», Хостинскую тисо-самшитовую рощу и экоцентр «Лаура».

Фото: пресс-службы Кавказского заповедника

- Требования к организации безбарьерной среды предусматривают наличие свободного доступа к информации и инфраструктурным объектам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского заповедника. - Так, информация о парке должна быть продублирована на табличках, написанных шрифтом Брайля, а участки пути, представляющие определенные сложности для самостоятельного передвижения - лестницы, спуски необходимо дополнительно оборудовать поручнями.

Планируется, что работа по созданию инклюзивных маршрутов по объектам Кавказского заповедника будет завершена до начала летнего сезона, и уже в июле заповедник примет первые экскурсионные группы, прибывшие по программе “Гид мечты - инклюзивный туризм Сочи”.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что пляжи Сочи станут доступны для маломобильных туристов. На курорте обеспечат непрерывность движения на коляске от верхней набережной к морю.

КОНКРЕТНО

Доступную среду на курорте организовали во время подготовки к проведению Паралимпийских игр. По-прежнему данной направление остается одним из приоритетных в работе городских властей.

В настоящее время около 1 тысячи объектов социальной и транспортной инфраструктуры Сочи доступны для маломобильных групп населения. На курорте действует муниципальная программа «Доступная среда».

По поручению главы города были разработаны маршруты для инвалидов-колясочников, которые позволяют беспрепятственно попасть из административного центра города к приморским зонам.