«Полметра снега»: Сочи накроет полярный циклон

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Красную Поляну накроет полярный циклон. Ожидается сильный снегопад, метель и ветер до 25 метров в секунду. Утро на горнолыжных курортах началось с небольшого снегопада на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Он к обеду интенсивность осадков значительно усилится.

- В ближайшие часы в горах Сочи прогнозируется существенное изменение погодных условий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в противолавинной службе курорта «Роза Хутор».

Синоптик Адриан Коротеев уточнил, что полярный циклон пройдёт район курорта у земли завтра во второй половине дня 28 января. Хребет Аибга будет укрыт плотной кучево-дождевой облачностью, осадки станут интенсивнее, температуры воздуха по всем высотам резко упадут.

- В период прохождения фронта возможна гроза и выпадение снежной крупы - обзернённых снежных кристаллов, - говорится в прогнозе. - Граница снег/дождь в течение дня будет опускаться от 1500 метров над уровнем моря до Роза Долины.

За сутки метеорологи ждут 20-30 мм осадков. 30-50 см прироста снега по штормовой рейке будет на Роза Пик (2320 метров над уровнем моря). В высокогорье будет сильная метель. Порывы ветра будут достигать 20-25 м/с.

- 29 января при прохождении умеренного фронта снова облачная погода со штормовым ветром в высокогорье и ливневым снегом по всем высотам (мороз скуёт все горы), - отметил представитель в противолавинной службы. - Снега, правда, будет поменьше. Прогнозируется его активное ветровое перераспределение по хребту.

В ночь на 30 января облачность разорвёт, мороз усилится: на Роза Пик до —13 °С, на Роза Плато до —7°С.

В горах выше 500 метров над уровнем моря в ближайшие сутки сохраняется лавиноопасная обстановка.

- Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, - обратили внимание в пресс-службе городской мэрии. - Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, временно воздержаться от выходов в горы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи ожидаются сильные дожди с ветром и гроза. На курорте после резкого потепления, вновь испортится погода.