ДТП с четырьмя пострадавшими в Краснодаре 28 января 2020: водитель иномарки сбил двух человек и влетел в «Жигули»

Фото: kubantv.ru

Жесткая авария произошла утром 28 января в краевом центре на улице Стасова. Между улицами Уральская и Селезнева иномарка на скорости влетела в женщин-пешеходов. От столкновения пострадавших отбросило в сторону. Затем на полном ходу машина выехала на встречку и протаранила «Жигули». Виновником оказался молодой водитель.

- За рулем Hyundai Solaris находился 23-летний местный житель. Парень допустил наезд на двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а также на встречной полосе столкнулся ВАЗ-2107, около семи часов утра, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что в результате ДТП пострадало четыре человека – пешеходы и оба водителя. Все они госпитализировны. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Водитель оправлен на медицинское освидетельствование. Не исключено, что его машину занесло.

После случившегося в ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю напомнили, что на дорогах необходимо соблюдать спокойную манеру езды, а также попросили быть более внимательными при проезде пешеходных переходов.