Били и душили: На Кубани трое охотников напали на чиновника за то, что им не разрешили стрелять в птиц

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Сезон охоты на Кубани продолжается. Напомним, в декабре прошлого года продлили сроки - выходить с ружьем в лес разрешили чуть дольше по просьбам охотников, которых в регионе около 200 тысяч.

Сотни жителей края ежедневно выбираются на природу, чтобы пострелять дичь. Азарт у некоторых настолько велик, что порой они нарушают закон.

Так, на территории Апшеронского района запрещена охота на водоплавающую дичь. Но этот запрет компанию парней не остановил. Трое палили из ружья по птицам в селе Черниговском. Шум выстрелов услышали местные жители, которые и сообщили, куда следует.

На место выехал сотрудник отдела природопользования «Краснодаркрайохота». Чиновник собирался напомнить охотникам о действующих ограничениях и проводить молодых людей на другую территорию, словом, настроен был положительно. Но охотники начали агрессивно себя вести, а через время напали на специалиста ведомства.

- Сначала они угрожали мне оружием, затем ударили прикладом в плечо пневматическим ружьем, а после начали душить, - рассказывал пострадавший в отделе полиции, когда писал заявление.

Началась проверка, во время которой удалось установить личности охотников. Оказалось, что все они – жители села. На беседу в отдел МВД вызвали двух 20-летних близнецов-нарушителей и их 14-летнего товарища.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Парням грозит до пяти лет тюремного заключения.