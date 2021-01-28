Какие послабления ограничений из-за коронавируса ждут жителей и гостей Краснодарского края после 29 января

Какие послабления ограничения ждут жителей и гостей Краснодарского края после 29 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с распространением инфекции на Кубани остается напряженной, но контролируемой. Каждый день в Краснодарском крае фиксируется до 200 новых заболевших. Эту планку регион держит не первый месяц.

В ближайшее время ситуация на Кубани должна улучшиться. В конце декабря в крае стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. За это время прививки сделали более 18 тысяч местных жителей.

Каждый день эта цифра растет. Увеличивается и количество пунктов вакцинации. Только в Краснодаре развернуто четырех мобильных лаборатории, не считая больниц и поликлиник. К концу января на Кубань поступит порядка 200 тысяч доз вакцин от инфекции.

В конце декабря прошлого года в Краснодарском крае возобновили работу кинотеатры. Случилось это после долгой паузы. Максимальная нагрузка залов составила 15%.

Также с 21 января на Кубани заработали 13 государственных и муниципальных театрально-концертных комплексов. Максимальная заполняемость зала – не боле 15% от вместимости.

Теперь, с 29 января, заполняемость кинотеатров и театрально-концертных комплексов увеличится до 30%. Также в регионе возобновится конгрессно-выставочная деятельность.

Напомним, что на Кубани действует режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. На Кубани сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте. Также жители края должно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Жителям из группы риска с хроническими заболеваниями и старше 65 лет следует соблюдать самоизоляцию.