Последствия сильного снегопада в Сочи 28 января 2020 года: дороги расчищают от сугробов и поваленных деревьев

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Последствия снегопада в Сочи 28 января особенно ощутимы в горном кластере. Он прибавил забот госинспекторам и лесничим особо охраняемых природных территорий курорта. После обильного снегопада Сотрудники Краснополянского участкового лесничества расчистили дорогу на «Снежном» маршруте.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

- Общими усилиями от поваленных деревьев и лишнего снега было отчищено более 20 км лесохозяйственной и противопожарной дороги от Нарзанных источников до перевала Аишхо-1, а также от Пслухских Нарзанов до Энгельмановых полян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Теперь на объекте вновь можно безопасно прокатиться на снегоходе, окунувшись в мир заснеженных гор и девственной природы.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

На горнолыжных курортах Красной Поляны из-за сильного снегопада на вершинах вносят коррективы в работу трасс.

На склоне «Лаура» трассы F работают до середины — без нижней половины.

- Ждём снегопад, и если прогноз оправдается — в пятницу будет трассовый фрирайд, - сообщили в горно-туристическом центре «Газпром».

На вершинах склона «Альпики» сейчас настоящая метель и очень плохая видимость. Курорт закрыл трассу 12 (верхняя часть) и 10 с отметки 2256 метров над уровнем моря до 1900.

- Возможны дальнейшие ограничения, - предупредили в ГТЦ «Газпром».

Сильные снегопады тяжело переживают животные Кавказского заповедника.

- Главная опасность, конечно, снег! Он затрудняет передвижение, и, следовательно, увеличивает энергозатраты, - рассказали в пресс-службе заповедника. - В продолжительные снегопады, и хищники, и травоядные животные несут потери. Гибнут, как правило, самые уязвимые: больные, хромые, старые, молодые особи.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

По словам специалистов, легче всего переносят снег длинноногие животные, например, олени. Поэтому зимуют самки с оленятами и самцы, на верхней границе леса, где снежный покров достаточно глубокий, чтобы обезопасить их от волков.

Кабаны и косули предпочитают не искушать судьбу и зимуют в нижнегорном лесном поясе, где снега выпадает значительно меньше. Зато серны в холодное время года обосновываются на горных лугах, занимая хорошо обогреваемые склоны гор, где даже после сильных снегопадов белое покрывало быстро исчезает.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Красную Поляну накроет полярный циклон. Ожидается сильный снегопад, метель и ветер до 25 метров в секунду.