Что стало причиной обысков в налоговой инспекции Туапсе

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В Туапсе начальник межрайонной налоговой инспекции подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее в налоговой инспекции Туапсинского района прошли обыски и задержания. Необходимые следственные действия были направлены на сбор доказательственной базы.

Следственный отдел по городу Туапсе СКР по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбудил уголовное дело в отношении 56-летней начальника межрайонной ИФНС России №6 по краю.

- Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями - ч.1 ст.285 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, родственница фигурантки является долевым собственником одной из гостиниц, которую построили возведенной с нарушением выданного разрешения на строительство. При этом подозреваемая знала, что вместо разрешенного двухэтажного здания, на участке возведено три этажа. Тем не менее, фигурантка потребовала от должностных лиц администрации Туапсинского района выдать незаконное разрешение на строительство отеля до 7 этажей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по краю.

В рабочем кабинете фигурантки и у нее дома проведены обыски. Следователи обнаружили важные документы, имеющие непосредственное отношение к делу. Кроме того, дома у женщины изъяты 2 миллиона рублей и 6 тысяч евро.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - заключили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в налоговой инспекции Туапсинского района прошли обыски и задержания. В соцсетях было размещено видео, на кадрах которого - силовики у здания налоговой службы.