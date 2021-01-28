В Сочи самолет с антимасочником на борту не мог вылететь в Москву

Фото: пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Из Международного аэропорта самолет уже больше часа не может вылететь в Москву из-за антимасочника на борту.

Рейс 230 авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в 12:10.

- Из-за упрямства одного пассажиров мы не можем взлететь: он не хочет надевать маску ни в какую, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пассажирок злополучного рейса.

В дело вмешалась полиция. Нарушителя сняли с рейса.

«Чудесного молодого человека сняли с рейса. Сотрудники авиакомпании пришли, ищут его ручную кладь, багаж перепроверяют», — рассказал пассажир задержанного рейса Георгий,

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что борт уже вылетел в столицу.

- На рейсе авиакомпании Nordwings после посадки пассажир вступил в спор с экипажем по поводу соблюдения масочного режима, он отковался надеть маску, - прокомментировала инцидент представитель пресс-службы. - Была привлечена полиция и служба авиационной безопасности.

В 13:07 пассажир Иван Х. был отстранен от полета. Летевший вместе с ним второй пассажир отказался от полета. В 13:11 самолет по маршруту Сочи-Шереметьево был отправлен.

СПРАВОЧНО

Из аэропорта Сочи прямыми рейсами авиакомпании Nordwind летом-2021 можно будет улететь в Москву, Белгород, Самару, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Омск, Оренбург, Хабаровск, Магнитогорск, Сыктывкар, Тюмень, Красноярск, Сургут, Нижний Новгород и Ульяновск.

Сочи – традиционно одно из самых популярных направлений для отдыха у туристов и с каждым годом этот интерес продолжает расти. Только в июле 2020-го года аэропортом Сочи было обслужено 979 004 пассажиров, что превышает показатели периода проведения Олимпийских игр 2014 года и Чемпионата мира по футболу-2018.