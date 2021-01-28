Как выглядит жена известного футболиста Ари

Фото: instagram.com/natali_natali_g

Наталья родилась в Самаре, ее девичья фамилия Грызлова. В родном городе она закончила колледж и переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Именно в столице девушка познакомилась с известным футболистом.

Ари и Наталья поженились в декабре 2014 года, тогда футболист играл за московский «Спартак». Девушка взяла фамилию мужа, по паспорту после свадьбы она – Наталья Да Силва Феррейра.

Замуж Наталья выходила в «интересном положении». В начале 2015 года у пары родилась общая наследница, которую назвали Ариана.

Когда Ари предложили играть за «Краснодар», футболист согласился, а Наталья, как верная спутница, бросила все и последовала за ним. Сейчас пара живет в кубанской столице.

В Москве у Натальи есть действующий салон красоты. Об этом она часто упоминает на своей страничке в Instagram. В Краснодаре девушка также активно погружена в бьюти-индустрию.

Жена краснодарского форварда во время совместных поездок в Бразилию закупает на континенте профессиональную косметику для тела и лица. Уникальные масла и крема девушка активно советует своим подписчицам в сториз.

Выглядит Наталья сногсшибательно, своей красотой она также радует и своих фолловеров. Почти каждый день бывшая модель публикует сексуальные снимки, на которых она полуобнаженной позирует дома, либо на отдыхе.

По фигуре видно, что жена футболиста активно занимается спортом. К слову, недавно супруги создали свой новый совместный фитнесс-проект в соцсетях «ANfitness». Ари и Наталья начали размещать бесплатные тренировки онлайн. Заниматься под руководством знаменитостей теперь может любой желающий.