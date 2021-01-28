Еноты атаковали жителей Сочи Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

После новогодних каникул на побережье Черного моря установилась аномально жаркая погода. Воздух здесь прогрелся до исторического максимума – до плюс 21,2. Экологи уверены, что такая погода сказалась на животных. В Красной Поляне из спячки вышли медведи. А в Имеретинской низменности местные жители заметили енотов.

- Это ненормально. Еноты – завозные животные. Их специально акклиматизировали у нас, чтобы использовать как пушного зверя. Ожидалось, что их будут регулярно отстреливать. Но этого не происходят. Насколько я знаю, на них не особо охотятся. Они и расплодились в огромном количестве, – говорит «КП» – Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

Стаи енотов атаковали местных жителей. В ночь с 28 на 29 января дикие звери уничтожили поголовье домашних птиц на нескольких подворьях.

- Она наносят огромный вред экосистеме региона. Их надо не просто отстреливать на пушнину, а нещадно истреблять как волка. Хотя от него проблем гораздо меньше, чем от енотов. Это значит, они все съели в дикой природе. Они и вышли к людям. Ищут помойки, лазают по курятникам, делают все, что угодно. Это бедствие, – добавляет эколог.

Сейчас добычей енотов стали куры и утки. Сочинцы забили тревогу. Они не знают, как защищать домашних птиц от диких разбойников.

- Они еще переносят бешенство. Это же всеядные существа. Выедают все, что могут поймать, выковырять. Они уничтожают кладки птиц, разоряют гнезда, ловят молодые особой, которые плохо летают, выедают речного краба. Эту проблему егеря поднимали 15-20 лет назад, но она не решалась, – заключает эксперт.

Сейчас решают проблему местные жители. Они ищут способы борьбы с диким зверьками.