«Она сама упала!»: в Краснодаре полковник МВД в отставке избил жену до полусмерти, но ему это сошло с рук

Сейчас женщине предстоит долгий путь восстановления. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

Когда 57-летнюю Татьяну Алехину привезли в краснодарскую больницу, врачи ахнули. На лице бедной женщины не было живого места - сплошное кровавое месиво.

- Поступившая пациентка была в критическом состоянии: у нее было спутанное сознание, тяжелые травмы головы, - рассказывают медики.

Врачи думали, что на женщину напали на улице. Но, позже выяснилось, она стала жертвой мужа-тирана.

Вместе с 61-летним супругом, полковником МВД в отставке, Татьяна живет не первый год. В семье всегда царила идиллия, знакомые и друзья постоянно восхищались – уважение в паре превыше всего. Проблемы начались весной 2020 года, когда мужчина вышел на пенсию.

От грусти то ли со скуки во время самоизоляции он часто прикладывался к бутылке. В это время любимая супруга и стала замечать странности в поведении – появилась агрессия и грубость. Но поднимать руку на жену мужчина себе никогда не позволял… ровно до вечера 10 декабря.

Татьяна поступила в больницу в критическом состоянии. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

- В тот вечер супруг моей подзащитной снова был со стаканом в руке. Татьяна сделала ему несколько замечаний по этому поводу – ей не нравилось, что он часто и много пил, просила его прекратить, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат пострадавшей женщины Валентина Перебякина. – Когда она в очередной раз к нему обратилась, мужчина вышел из себя, схватил ее за волосы и начал бить лицом о декоративный камин. Моя подзащитная вырывалась, пыталась сопротивляться, но силы были не равны. Думаю, если бы камень был настоящий, Татьяны в живых бы уже не было.

Спустя месяц женщина чувствует себя все еще плохо. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

В какой-то момент мужчина остановился и ушел в другую комнату. Женщина, рухнувшая на пол, вытащила телефон из кармана и с трудом, но все же смогла набрать номер дочери. Он, к счастью, был последним в списке вызовов.

- Доча, вызови полицию! – неразборчиво говорила Татьяна Николаевна. – Он меня сейчас забьет до смерти!

- Что случилось? Кто? – уже кричала в трубку дочь.

- Мой муж… - на этом женщина прекратила связь.

Сама дочь Татьяны находилась в 200 километрах от дома родителей. Девушка выдвинулась на помощь, но, прежде, набрала номер полиции, вызвала по адресу и скорую.

Когда правоохранители прибыли в дом супругов, Татьяна все еще лежала на полу. Истекая кровью, она не могла пошевелиться, не было сил даже просить о помощи.

Пострадавшую госпитализировали, экстренно прооперировали.

- Согласно медицинским документам, переносица и лобная часть были раздроблены, получена закрытая черепно-мозговая травма. Доктора операционным путем лоб и переносицу собирали буквально по кусочкам, - продолжает Валентина Перебякина.

То, что Татьяне предстоит долгий путь по восстановлению, - нет никаких сомнений. Но помимо лечения женщина пытается еще и добиться справедливости.

В возбуждении уголовного дела пострадавшей Татьяне отказали. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

- Дело в том, что в возбуждении уголовного дела было отказано. Сотрудник полиции, не установив объективно обстоятельства дела, в постановлении указал, что «произошел словесный конфликт на бытовой почве», «по данному факту в бюро судебно-медицинской экспертизы Алехина Т.Н. обращаться не намерена, в полицию же позвонила для проведения профилактическои работы», «по доводам заявителя с Абашевым Л.В. проведена профилактическая беседа», - говорит адвокат Татьяны. – При этом мою подзащитную даже не опрашивали, не направляли на экспертизу, нам пришлось сделать ее за свой счет. Результаты у нас на руках – полученные травмы квалифицируются как средней степени тяжести.

Татьяна на данный момент частично потеряла зрение, кроме того, ей требуются дополнительные операции. Потому мужу все сошло с рук . Но адвокат женщины уверяет – ненадолго.

- Как нам стало известно, суд отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Поэтому сейчас мы ждем реакцию со стороны МВД, - говорит Валентина Перебякина. - Как говорит сам мужчина, он защищался, когда супруга на него пошла с кулаками, он ее оттолкнул – она упала. Версия, конечно, не убедительная. Мы будем до конца бороться.

КОММЕНТАРИЙ МВД

- В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Мужчина пояснил, что конфликт произошел во время совместного распития алкогольных напитков. При этом он отрицает факт нанесения телесных повреждений. А это противоречит объяснениям самой заявительницы.