Режим повышенной готовности продлен на Кубани до 12 февраля

Фото: admkrai.krasnodar.ru.
На Кубани ранее действовавшие ограничения помогают сдержать рост коронавирусной инфекции, потому режим повышенной готовности в регионе снова продлен. Ограничительные меры, которые вводились из-за коронавируса, продолжат действовать до 12 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, с 1 февраля в регионе возобновляется конгрессно-выставочная деятельность. Но необходимо соблюдать обязательное условие - из расчета 4 квадратных метра на одного человека. Кроме того, до 30% увеличивается заполняемость зрительных залов во всех учреждениях культуры.
По-прежнему жители края и туристы обязаны использовать маски на рынках и в магазинах, в транспортных хабах, на парковках и в лифтах.
КОНКРЕТНО
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Отели и санатории: открыты
Галереи и музеи: открыты
Кафе и рестораны: открыты
Аттракционы в парках: открыты
Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты
Библиотеки: открыты, но без читального зала
Храмы: открыты
Бассейны и спа-комплексы: открыты
Зоопарки: открыты
Экскурсии на свежем воздухе: разрешены
Кинотеатры: открыты (заполняемость 30 %)
Масочный режим: действует в общественных местах (повязки следует носить и в общественном транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках).
Социальная дистанция: соблюдается
Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).