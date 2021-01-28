Режим повышенной готовности продлен на Кубани до 12 февраля

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

На Кубани ранее действовавшие ограничения помогают сдержать рост коронавирусной инфекции, потому режим повышенной готовности в регионе снова продлен. Ограничительные меры, которые вводились из-за коронавируса, продолжат действовать до 12 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, с 1 февраля в регионе возобновляется конгрессно-выставочная деятельность. Но необходимо соблюдать обязательное условие - из расчета 4 квадратных метра на одного человека. Кроме того, до 30% увеличивается заполняемость зрительных залов во всех учреждениях культуры.

По-прежнему жители края и туристы обязаны использовать маски на рынках и в магазинах, в транспортных хабах, на парковках и в лифтах.

КОНКРЕТНО

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты

Кафе и рестораны: открыты

Аттракционы в парках: открыты

Фитнес-центры и тренажерные залы: открыты

Библиотеки: открыты, но без читального зала

Храмы: открыты

Бассейны и спа-комплексы: открыты

Зоопарки: открыты

Экскурсии на свежем воздухе: разрешены

Кинотеатры: открыты (заполняемость 30 %)

Масочный режим: действует в общественных местах (повязки следует носить и в общественном транспорте, и в такси, в лифтах и на парковках).

Социальная дистанция: соблюдается

Режим самоизоляции: действует только для людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями (с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом).