Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 12 февраля. Данный документ – реакция власти на эпидемиологическую обстановку. Чтобы не допустить ухудшение ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, было принято решение не ослаблять существующие ограничения.

По данным регионального оперштаба В Краснодарском крае не снижается число инфицированных COVID-19. Ежедневно оперативный штаб фиксирует более 190 новых больных коронавирусом. Из-за напряженной эпидемиологической обстановки власти Кубани решили продлить режим повышенной готовности в регионе до середины февраля.

Какие послабления ограничений из-за коронавируса ждут жителей и гостей Краснодарского края после 29 января? На заседании оперативного штаба озвучили важные решения.

Согласно документу, с 1 февраля в регионе возобновляется конгрессно-выставочная деятельность. Но мероприятия должны собирать гостей из расчета 4 квадратных метра на одного человека. Кроме того, до 30% увеличивается заполняемость зрительных залов. Это касается всех учреждениях культуры: театров, кино, домов культуры и концертных площадок.

Долгожданное решение позволит вновь обеспечить работой сотрудников культурной сферы, дать возможность кубанцам посещать любимые мероприятия.

Все учреждения культуры города должны быть обеспечены обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами и дезинфекторами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что режим повышенной готовности продлен на Кубани до 12 февраля. Глава региона подписал новое постановление.

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани