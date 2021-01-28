«От ковида не спрятаться»: врач раскрыла два главных способа получения антител

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Как максимально обезопасить себя от инфекции в период пандемии? Самоизолироваться в лесу или запереться в городской квартире?

- Не получится, - считает главный врач сочинской городской больницы №8 Марина Бралюк. - От ковида будут защищены не те, кто спрятался и не заболел. А те, у кого будут антитела.

По ее словам, антитела можно получить только двумя способами - или заболеть, или привиться.

- Некоторые думают: пусть я заболею, почти все болеют в лёгкое форме… Но это кому как «карта ляжет». Как болела я – такой ценой получать иммунитет точно не надо, а кому-то он вообще может не понадобиться, - признается Марина Бралюк.

На вопрос, какой же вакциной привиться, главный врач сочинской городской больницы №8 отвечает однозначно.

- Ответ для меня однозначен: именно тои , которой можно привиться прямо сейчас. Российских вакцин три - «Спутник V», «ЭпиВак Корона», а также «КовиВак», которая сейчас ожидает регистрации. Каждый из препаратов имеет свои преимущества. Достоинство «Спутника V» — универсальность, «ЭпиВак Корона» — безопасность для людей с аллергическими заболеваниями. А «КовиВака» — неприхотливость: вакцину легче хранить и транспортировать, - продолжила Марина Бралюк.

Она напомнила, что есть предположение, что для ревакцинации лучше будет использовать не тот препарат, которым прививали в первый раз.

- Сейчас у нас используются две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВак Корона», «КовиВак» будет доступен с марта. «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина на основе вектора аденовируса человека. Векторный вирус можно выращивать только в живых клеточных культурах. Вакцина должна храниться при минус 18 градусах. Она носит универсальный характер и защищает, в том числе, от мутантных штаммов вируса, - считает специалист.

Она обратила внимание, что вакцинация «Спутником V» запрещена людям, страдающим диабетом, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, а также болезнями дыхательной системы,

- «ЭпиВак Корона» - пептидная вакцина. В ней к белку-носителю пришиты пептиды длиной примерно 25–32 аминокислотных остатка. Она наиболее безопасна для аллергиков, рекомендована людям с сопутствующей патологией , пациентам с нарушениями функции иммунитета, людям с онкологическими заболеваниями, пожилым, - заключила Марина Бралюк. - Третья вакцина, разработанная в Центре имени Чумакова, сделана из нейтрализованного SARS-Cov-2. В этом случае применен наиболее традиционный подход к созданию вакцины из живого вируса, в данном случае SARS-CoV-2.