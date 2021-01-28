Видео конфликта со стрельбой под Анапой с одним погибшим и тремя ранеными 28 января 2021: На это жутко смотреть

Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Под Анапой на хуторе Заря произошел вооруженный конфликт. Разборки закончились стрельбой. В результате один человек скончался на месте, еще трое получили тяжелые ранения. Они доставлены в реанимацию.

- Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следственных органов, вечером 28 января в правоохранительные органы Анапы поступило сообщение о том, что в районе 41-го километра автодороги Новороссийск — Керчь обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, убийство.

По версии местных жителей, конфликт между мужчинами произошел во время поминок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Анапе произошел конфликт со стрельбой.