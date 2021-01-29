«Василий Лановой пел на набережной и вручал награды кадетам»: Как на Кубани встречали легендарного артиста

Торжественное открытие бюстов советских полководцев

Умер от коронавируса легендарный советский и российский актёр Василий Лановой. Ему было 87 лет. Артиста госпитализировали в начале января с ковидом, но 28 января перевели в реанимацию, так как состояние ухудшилось. О смерти Ланового сообщила его жена.

Всенародно любимый артист в сентябре 2019 года посетил Краснодарский край. Никто тогда не мог предположить, что в последний раз. Жители Кубани запомнили его таким: необыкновенно светлым, мужественным, благородным, как его герои, которые стали кумирами миллионов зрителей.

Великий артист занимался общественной деятельностью. Он был членом общественного совета при Следственном комитете и возглавлял попечительский совет кадетского корпуса СК.

В Краснодаре Василий Лановой открыл бюсты полководцев – маршалов Советского Союза Константина Рокоссовского и Георгия Жукова. Торжественное мероприятие прошло в Краснодарском президентском кадетском училище.

Василий Лановой встретился с воспитанниками училища Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодар Василий Лановой приехал из Геленджика, где открывал монумент и мемориальную доску на «Аллее Героев». Василий Семенович даже спел на набережной курорта песню из фильма «Офицеры», которая теперь ассоциируется исключительно с ним.

Визит всеми любимого красавца, вместе с женой и прославленной актрисой Ириной Купченко, вызвал ажиотаж среди туристов и местных. Никого из звезд эстрады так не встречали в Геленджике, как Ланового.

Всенародную любовь актеру принесла уже первая роль - революционера Павла Корчагина, которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из "Алых парусов" - символ романтики и любви, которая может творить чудеса. Воспоминания сквозь боль утраты…

ДОСЬЕ «КП»

Народный артист СССР Василий Лановой сыграл более 70 ролей в кино. Среди фильмов наиболее известные «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965-1968), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973). Также Лановой с 1957 года играл в театре имени Вахтангова.