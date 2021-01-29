Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 января 2021: на Кубани возобновляется конгрессно-выставочная деятельность

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 29 января 2021 года.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом все еще вызывает тревогу. Хотя, число количество выздоровевших от опасной инфекции уже превышает число заболевших. По последним данным в регионе 193 зараженных. Среди них пять - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 33 тысяч.

- Сейчас 110 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1412 человек в крае скончались от коронавируса.

На Кубани с 1 февраля возобновляется конгрессно-выставочная деятельность. Таков итог заседания оперативного штаба, которое провел глава региона Вениамин Кондратьев.

Специалисты отмечают стабильную эпидситуацию в регионе. Возможно, Кубань уже вышла на то самое плато. Благоприятная статистика позволила ввести новые послабления, важные для экономики.

– Конгрессно-выставочная деятельность - это неотъемлемая составляющая экономики края, - подчеркнул губернатор Вениамин Кондратьев. – Теперь, когда мы контролируем эпидситуацию, эти важнейшие мероприятия должны возобновиться.

Важно, что на площадках будут строго соблюдать все антиковидные требования. Число участников будет зависеть от площади павильонов: на менее 4 квадратных метров на одного человека. Услуги питания на мероприятиях останутся под запретом.

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