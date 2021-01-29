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Краснодарские онкологи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

Операция длилась три часа
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Здоровью пациентки сейчас ничего не угрожает, она идет на поправку

Здоровью пациентки сейчас ничего не угрожает, она идет на поправку

Фото: Артем КИЛЬКИН

В краснодарский клинический онкодиспансер обратилась женщина предпенсионного возраста. Пациентка пожаловалась на сильные боли в животе. Она рассказала, что ей стало тяжело передвигаться. Когда врачи провели диагностику, были шокированы – они выявили опухоль яичника, которая заполнила собой всю брюшную полость.

- Пациентка несколько лет не посещала гинеколога. К врачам пришла лишь тогда, когда ей стало трудно передвигаться из-за огромного живота. У пациентки при осмотре врачи обнаружили опухоль яичника, пупочную 10-сантиметровую грыжу, а также диагностированы сахарный диабет и сердечная аритмия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Времени на раздумья не было, онкологи приступили к операции. Работа осложнялась тем, что опухоль у женщине была расположена в анатомически труднодоступном месте. Хирургическое вмешательство длилось три часа.

- Опухоль в брюшной полости женщина растила не один год. Операция по ее удалению длилась около трех часов. Благодаря профессионализму врачей, жизни пациентки сегодня ничего не угрожает. Сейчас пациентка идет на поправку, - рассказал главный врач КОД №1 Роман Мурашко.

Онкологи напомнили, что ранняя диагностика заболевания – это залог эффективного лечения. Злокачественные новообразования – очень коварные враги, которые при зарождении практически никак себя не проявляют. Именно поэтому крайне важны регулярные обследования.

Посещать терапевта, гинеколога и других специалистов нужно минимум раз в год. Если внимательно относиться к своему здоровью, то риск онкологии можно свести к минимуму.

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