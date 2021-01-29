В Краснодаре приготовили самую длинную чурчхелу

Фото: Кирилл Вершинин

Представители краснодарского телеканала ТНТ решили приготовить самую длинную чурчхелу. Мероприятие приурочили к выпуску фильма "Отпуск", снятого на побережье. Повара закупили все необходимые ингредиенты и приступили к творению.

Фото: Кирилл Вершинин

Фото: Кирилл Вершинин

- На приготовление самой длинной чурчхелы ушло более недели. 15 часов занял процесс сбора изделия и варки сиропа, остальное время – сушка лакомства, - рассказали организаторы.

Фото: Кирилл Вершинин

Фото: Кирилл Вершинин

"Царица черноморских пляжей" вошла в книгу рекордов России. Ее вес составил 6,53 кг, а длина – 7,174 метра. На сбор самой длиной чурчхелы ушло около 4 кг орехов, 4 кг сладких сухофруктов и 6 литров виноградного сока с мякотью для патоки.

Фото: Кирилл Вершинин

Фото: Кирилл Вершинин

- Чтобы стать самыми лучшими, нужно было делать все по протоколу. Для фиксации рекорда изделие выложили в одну линию на столе без сгибов. Чурчхела была приготовлена с определенным весом и длиной и измерена единым измерительным прибором, - добавили сотрудники телеканала ТНТ.

Фото: Кирилл Вершинин

Фото: Кирилл Вершинин

Зафиксировал рекорд главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко.