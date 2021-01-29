Ресурсному центру волонтерства «FORWARD» Сочинского государственного университета – 10 лет

Фото предоставлено пресс-службой СГУ

Центр был создан по инициативе ректора университета Г.М. Романовой на базе университетского клуба «Созидание», функционирующего при вузе с 2009 года. Цель – обеспечение подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года в Сочи. Для указанных мероприятий центром было подготовлено около 7000 олимпийских и городских волонтеров, которые отработали на Играх более 25 тысяч смен. Ощутив себя частью команды «Сочи 2014», они получили уникальный опыт работы на крупных международных соревнованиях. Их можно было увидеть на территории Олимпийского парка, на спортивных объектах, торжественных церемониях открытия и закрытия Игр, награждении победителей, на различных управленческих позициях в Олимпийской деревне.

В 2015 году «FORWARD» стал одним из пятнадцати волонтерских центров подготовки волонтеров к Чемпионату мира по футболу «FIFA 2018 Россия». В течение трех лет, совместно с Оргкомитетом «Россия 2018», команда центра занималась набором, отбором и обучением волонтеров для Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018. Волонтеры СГУ участвовали в жеребьевке Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Казани, в финальной жеребьевке Чемпионата мира FIFA 2018 в Москве. Центром было подготовлено 1296 волонтеров более чем по 20 направлениям волонтерской деятельности, которые обслуживали матчи Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившие в Сочи на стадионе «Фишт».

Фото предоставлено пресс-службой СГУ

В настоящее время невозможно представить какое-либо культурно-массовое, социально значимое, экологическое, гражданско-патриотическое, спортивное мероприятие, проводимое в городе Сочи, без участия волонтеров «FORWARDа». На протяжении шести сезонов добровольцы СГУ сопровождают «домашние» матчи хоккейного клуба «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ. Ежегодно, начиная с 2014 года, они помогали в организации и обеспечении проведения в Сочи таких мероприятий как, гонки автомобилей класса Formula 1 на «Гран-при России», Всемирная Олимпиада робототехники, Международная конвенция «СпортАккорд», Чемпионат мира по шахматам, Конгресс Международной федерации гандбола, Международная конференция прокуроров, Саммит «Россия-АСЕАН», Всемирные хоровые игры, Всемирные военные игры, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат мира по самбо, Чемпионат Европы по каратэ, ежегодный Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Совещание представителей Верховных судов стран-участниц ШОС, Всероссийский конкурс «Лидеры России», Форум инновационных финансовых технологий «FINOPOLIS», Экономический форум и Саммит «Россия-Африка», Международный форум добровольцев и других.

В феврале 2020 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и Ассоциация волонтерских центров подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого волонтеры центра «FORWARD» принимали участие в подготовке к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию России. При этом, руководителем регионального корпуса «Волонтеры Конституции» в Краснодарском крае был назначен начальник управления воспитательной и социальной работы Сочинского государственного университета, директор FORWARDа Сергей Черемшанов. Помощь волонтеров Сочинского государственного университета при проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России была просто неоценимой.

В марте 2020 года во всех регионах России стартовала акция взаимопомощи «#МыВместе». В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, волонтеры оказывали помощь пожилым и маломобильным гражданам, многодетным семьям, медицинским сотрудникам, находящимся в зоне риска. Они обрабатывали заявки и оказывали адресную помощь фактически всем, кто в ней нуждался - доставляли наборы гуманитарной помощи, покупали продукты и лекарства, оплачивали коммунальные счета.

В конце 2020 года в рамках реализации регионального проекта «Обучение событийных волонтеров Краснодарского края», команда тренеров центра «FORWARD» провела 93 тренинга в 44 муниципальных районах Краснодарского края. В Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Анапе и Армавире обучение проходило очно, а в других муниципальных образованиях тренинги проводились дистанционно в сервисах Zoom и Big Blue Button. В общей сложности, при поддержке Ассоциации волонтерских центров, Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края было обучено 9 500 событийных волонтеров.

Фото предоставлено пресс-службой СГУ.

Большое внимание волонтеры СГУ уделяют социальным и экологическим проектам. Они регулярно сдают донорскую кровь, помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, занимаются реализацией проектов «Юридическая клиника» и «Площадки нашего двора», оказывают помощь приюту для собак «Добромир», проводят субботники в вольерном комплексе Кавказского государственного заповедника.

Всего за 10 лет существования центра было обучено более 30 тысяч добровольцев, которые на различных мероприятиях отработали свыше 800 тысяч часов, сэкономив, при этом, нашей стране более 80 миллионов рублей.

В настоящее время ресурсный центр волонтерства «FORWARD» СГУ по праву стал одним из крупнейших вузовских волонтерских центров России, а по итогам проведенной ассоциацией волонтерских центров в 2020г. сертификации признан региональным ресурсным центром событийного добровольчества Краснодарского края.

За время своей работы волонтерский центр Сочинского государственного университета не раз отмечался различными наградами. По итогам проведения XXII Олимпийских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года в Сочи Сочинский государственный университет, волонтерский центр «FORWARD», многие волонтеры СГУ были награждены памятной медалью и Грамотой Президента России Владимира Владимировича Путина. В 2018 году волонтеры Сочинского государственного университета получили благодарственные письма генерального директора Оргкомитета Чемпионата мира по футболу Алексея Сорокина. В 2019 году «FORWARD» вошел в число 30 лучших региональных ресурсных центров добровольчества Российской Федерации, а его отличная работа была отмечена Ассоциацией волонтерских центров страны - Центр был признан победителем Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». В адрес университета и ЦПВ «FORWARD» поступили благодарственные письма от секретаря Совета Безопасности России Н.П.Патрушева, Министерства образования и науки Российской Федерации, председателя оргкомитета «Сочи-2014» Д.Н.Чернышенко и многих других. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации высоко оценила помощь волонтеров центра «FORWARD» в проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Начальник управления воспитательной и социальной работы Сочинского государственного университета, руководитель центра «FORWARD» Сергей Черемшанов и студент-активист факультета туризма и сервиса СГУ Владислав Каширов были награждены памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». В декабре 2020 года Сергей Черемшанов был награжден Почетной грамотой губернатора Краснодарского края В.И.Кондратьева за реализацию проекта «Волонтеры Конституции», а по итогам 2020 года он признан лауреатом конкурса на соискание общественной награды Краснодарского края «За благотворительность и добровольчество – Благотворитель Кубани». И это лишь небольшая часть благодарственных листов, грамот и наград, полученных волонтерским центром Сочинского государственного университета.

В честь 10-летнего юбилея центра «FORWARD» в университете пройдет серия праздничных мероприятий. Будет организована он-лайн трансляция, во время которой преподаватели и сотрудники СГУ смогут поздравить волонтеров центра «FORWARD». При проведении «Уроков добра» кураторы расскажут студентам о деятельности волонтерского центра и пригласят к работе в нем всех желающих. В социальных сетях VK и Instagram состоится фотоэстафета «Волонтерская аккредитация», во время которой можно будет вспомнить о славном пути центра «FORWARD», который пройден за минувшие 10 лет.

Ректорат, совет обучающихся и профсоюзная организация Сочинского государственного университета сердечно поздравляют многотысячную команду волонтеров РЦВ «FORWARD», - обучающихся и выпускников вуза, всех работников, партнеров университета с 10-летием образования Центра подготовки волонтеров «Форвард».